Дженна Ортега на первом кадре третьего сезона «Уэнсдей»

Третий сезон «Уэнсдей» был утвержден Netflix еще летом, до старта второго. К актерскому составу присоединится Ева Грин — она сыграет тетю Офелию, сестру Мортиши Аддамс, которую на финальных секундах второго сезона показали лишь со спины. В проекте также заявлена Вайнона Райдер. Ее героиню будут звать Табита, это будет эпизодическая роль.