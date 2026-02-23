Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдэй». В нем снялась Вайнона Райдер

Тим Бертон назвал Райдер близкой подругой и отметил, что она органично впишется в готический мир сериала: «Я так рад, что Вайнона присоединилась к нам, она идеально вписывается в мир "Уэнсдей". И она моя дорогая подруга. Я очень счастлив, что могу снова поработать с ней».