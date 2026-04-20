Сеть кофеен Cofix начала переговоры о продаже российского бизнеса

Афиша Daily
Фото: Fahmi Fakhrudin/Unsplash

Сеть кофеен Cofix ведет переговоры о продаже российского бизнеса. Об этом сообщили «Коммерсанту» со ссылкой на источники на рынке общепита.

Руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков оценил потенциальную стоимость сети в 1,25–1,4 млрд рублей. Наиболее вероятным покупателем один из источников назвал фонд «Бумеранг Капитал». В Cofix и «Бумеранг Капитале» отказались комментировать информацию, пишет «Коммерсант».

Сеть Cofix появилась в 2013 году в Израиле. Основным регионом для бизнеса стала Россия, сейчас в стране 290 точек.

Изначально Cofix развивалась как дискаунтер с низкими ценами, но компания стала уходить от этого позиционирования, рассказывала в декабре директор по развитию сети Екатерина Панова. По ее словам, одна из причин этого — ситуация на рынке: потребители начали предпочитать вместо сетевых кофеен кофе-станции в супермаркетах. 

В декабре компания объявила об отказе от низких фиксированных цен и переходе в более высокий ценовой сегмент. Представители сети пояснили, что теперь они не стремятся конкурировать за звание самого дешевого предложения на рынке, а постепенно движутся в сторону заведений среднего и премиального уровня.

