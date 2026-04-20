«Антиглянец» выпустил интерактивную игру «Как стать светским человеком»

Астронавт «Артемиды-2» снял закат Земли на телефон
Создатель The Last of Us планировал третью часть о сообществе людей с иммунитетом
Дэниел Рэдклифф назвал фильмы поттерианы, которые нравятся ему больше всего
Ольга Бузова получила роль в спектакле «Покровские ворота» театра Надежды Бабкиной
В перевыпуск «Мстителей: Финал» перед «Судным днем» добавят новые сцены
Данила Козловский и Полина Гухман играют в теннис в трейлере спортивной драмы «Первая ракетка»
В тульской «Октаве» пройдет фестиваль креативных индустрий «Октава-8. Технологии творчества»
Опрос: 75% россиян хотели бы попробовать себя в роли детектива
Павел Дуров сравнил свое уголовное преследование во Франции с орденом Почетного легиона
Три набора LEGO выйдут по мотивам нового «Человека-паука»
«Супер Марио: Галактическое кино» стал самым кассовым фильмом 2026 года
Филолог: слова «аннулировать» и «масштаб» стали самыми сложными в «Тотальном диктанте»
Синоптики: перед майскими праздниками в Москве ожидаются снег и ледяные дожди
Скончалась звезда «Багровых рек» Надя Фарес
В Германии уничтожили около 3000 кабанов, пораженных радиацией
Умер один из основателей группы «Митьки» Владимир Шинкарев
В Ростове-на-Дону тигр прыгнул в зрительный зал во время выступления в цирке
В Австрии, Чехии и Словакии в детском питании Hipp обнаружили крысиный яд
Автор «Дивергента» выпустит новую книгу серии в октябре
«Тебя заменит ИИ через 10 лет»: Шарлиз Терон ответила на заявление Тимоте Шаламе о балете и опере
Китайская компания запатентовала туалет, встроенный в сиденье авто
Гуманоидный робот выиграл полумарафон в Китае, побив мировой рекорд среди людей
Актер из театра «Фэст» Владислав Бенграф и его жена Евгения убили друг друга во время ссоры
Джастин Бибер спел песню для Билли Айлиш на сцене Coachella
Женщина, выпившая в круизе 14 шотов текилы, отсудила 250 тыс. долларов за чрезмерное обслуживание
Институт стекла в московском районе Лефортово превратят в новый деловой центр
Просмотр тиктоков с фастфудом может помогать сдерживать голод
Жилет пассажирки «Титаника» ушел с молотка за 900 тыс. долларов

«Антиглянец» выпустил интерактивную игру «Как стать светским человеком»

Фото: Alyona Yankovska/Unsplash

Телеграм-канал «Антиглянец» представил собственную интерактивную игру «Как стать светским человеком» c отсылками к реальным сюжетам из медийной повестки.

Игра представляет собой симулятор решений. Его сценарии построены на основе типичных карьерных траекторий звезд — от участниц реалити-шоу до светских героинь. 

В начале случайным образом пользователю назначается один из трех персонажей с разными стартовыми условиями. Затем игрок попадает в ситуации, где необходимо выбрать один вариант развития сюжета из нескольких. Выбор будет изменять три основных показателя — деньги, репутацию и славу. Если они снижаются до критических значений (–5), то игра завершается.

В игровой механике предусмотрен дополнительный элемент — «джокер». Его можно использовать, когда показатели снижаются до –3, чтобы компенсировать потери. 

