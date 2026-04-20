В фильме A24 по игре Elden Ring сыграют Кит Коннор, Бен Уишоу и Кейли Спэни

A24 объявила актерский состав экранизации игры Elden Ring. Картина выйдет 3 марта 2028 года.
В фильме сыграют Кит Коннор («Трепет сердца»), Бен Уишоу («Черные голуби»), Кейли Спэни («Присцилла: Элвис и я»), Том Берк («Фуриоса: Хроники Безумного Макса») и Гавана Роуз Лю («Неудачницы»). В картине также примут участие Соноя Мидзуно («Из машины»), Джонатан Прайс («Два папы»), Руби Крус («Неудачницы»), Ник Офферман («Парки и зоны отдыха»), Джон Ходжкинсон («Палачи»), Джефферсон Холл («Дом Дракона»), Эмма Лэрд («Фэкхем-Холл») и Питер Серафинович («Стражи Галактики»).
Над фильмом работает Алекс Гарленд. Это не первое его сотрудничество со студией A24: режиссер уже снял «Из машины», «Падение империи» и «Под огнем».
Оригинальная игра под руководством Хидэтаки Миядзаки вышла в феврале 2022 года и стала настоящим культурным феноменом. Elden Ring разошлась тиражом свыше 30 млн копий по всему миру.
В ней игроки исследуют огромный фэнтезийный мир, наполненный подземельями, монстрами и многослойной мифологией. Мир игры был создан в соавторстве с Джорджем Р.Р.Мартином, что стало дополнительным фактором ее успеха.