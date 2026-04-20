Ольга Бузова получила роль в спектакле «Покровские ворота» театра Надежды Бабкиной

Ольга Бузова сыграет в спектакле «Покровские ворота» в московском государственном академическом театре (МГАТ) «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом певица и телеведущая сообщила в своих соцсетях.
«Ольга Бузова исполнит роль Людочки в постановке по пьесе Леонида Зорина. Спектакль, давно полюбившийся зрителям, переносит аудиторию в атмосферу московской коммуналки 1950-х годов и сочетает элементы эстрадного жанра с проработанными характерами героев и музыкальными номерами», — рассказали в пресс-службе МГАТа.
В театре добавили, что включение Бузовой в актерский состав придаст постановке новое прочтение. Надежда Бабкина появится на сцене в образе Маргариты Павловны. Это не первое сотрудничество певиц: весной 2025 года они выпустили песню «Made in Russia».
Уже прошли первые репетиции постановки, в ходе которых Бабкина вместе с артисткой разобрали сцены и характеры персонажей. Первый показ спектакля с участием Бузовой пройдет 25 апреля.