Институт стекла в московском районе Лефортово превратят в новый деловой центр

В Лефортово построят новый многофункциональный деловой центр на территории бывшего Института стекла на Душинской улице. Об этом говорится на сайте mos.ru.



Компания Touch, выступающая девелопером проекта, планирует сохранить историческую стеклянную мозаику здания, а также памятную плиту, посвященную работникам института. На территории создадут озелененные зоны, пешеходные пространства, места для отдыха сотрудников и посетителей.



Помимо офисных помещений, в деловом центре оборудуют научные лаборатории, магазины, точки общественного питания и подземный паркинг. Нежилая наземная площадь всего объекта составит более 83 тысячи квадратных метров.



Институт стекла построили в 1919 году на месте Новой Немецкой слободы. Он представлял собой испытательную стекольно-керамическую станцию при Научно-техническом отделе ВСНХ. В 1994 году институт был приватизирован и реорганизован в акционерное общество. В 2021 году появлялась информация о возможном сносе здания.

