Чайки помогли футбольной команде защитить ворота

В матч высшего футбольного дивизиона Австралии вмешались чайки. Они помогли хозяевам защитить ворота на последних минутах игры.
Казус произошел в Мельбурне на встрече между местной командой «Мельбурн Виктори» и лидерами чемпионата «Ньюкасл Джетс». К добавленному времени счет составлял 2:2, но «Джетс» были полны решимости забить еще гол.
К неудаче гостей огромная стая чаек прилетела на поле и закрепилась как раз на половине соперника, недалеко у углового флажка. Игру даже пришлось остановить, и птиц попробовали прогнать, но неудачно.
В итоге «Ньюкасл Джетс» не удалось забить, и встреча закончилась ничьей. Тем не менее команда гостей сохранила лидерство в турнирной таблице.
Еще один казус недавно произошел в матче низшей лиги Италии. На игру, переодевшись в священника, пришел отстраненный тренер одной из команд и начал давать подсказки футболистам. Его дисквалифицировали повторно ― за драку с игроком соперников.