Отстраненный тренер пришел на матч в одежде священника и подрался с игроком соперников

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Vitaliy Shevchenko/Unsplash

Отстраненный тренер переоделся в священника и пришел на матч, чтобы давать подсказки своему футбольному клубу. Его дисквалифицировали повторно за драку с игроком соперников. 

Курьез произошел на матче низшей лиги Италии, который состоялся еще в октябре прошлого года. СМИ обратили внимание на историю лишь недавно ― когда завершилось расследование в отношении тренера. 

Масиммо Чичери ― тренер команды «Унион муладзано» ― пришел в облачении священника на игру против клуба «Гальганьяно». Перед началом встречи он собрал своих игроков у стадиона, где объявил состав. Во время самого матча Чичери расположился на лестнице рядом с полем, откуда давал тактико-технические указания игрокам. Тренер не мог сидеть на скамейке клуба, поскольку был дисквалифицирован (по какой причине, не уточняется). 

«На 37-й минуте второго тайма, после того как соперник забил гол, он вошел в пределы игрового поля и ударил ногой одного из игроков соперника. Затем на 48-й минуте второго тайма, после гола своей команды, он снова вошел в пределы игрового поля, праздновал вместе со своими футболистами и оскорблял игроков соперника, несмотря на то что ему были запрещены руководство командой и доступ на поле», ― сообщили Итальянской федерации футбола по итогам расследования. 

В итоге Чичери назначили еще четыре месяца дисквалификации, а президенту клуба ― два месяца и штраф 500 евро.

Расскажите друзьям