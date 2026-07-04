Бэм Марджера не вернется к «Чудакам»: «Воссоединения не будет никогда»

«Я обязательно посмотрю фильм и надеюсь, что он будет хорошим. Но воссоединения не будет. Никогда. Не испытываю плохих чувств к остальным участникам „Чудаков“. Все дело в решениях, которые приняли Джонни Ноксвилл и Джефф Тремейн. Я больше не хочу их видеть», — сказал Марджера.