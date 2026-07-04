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Бэм Марджера не вернется к «Чудакам»: «Воссоединения не будет никогда»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Matt Rogers

Бывший участник «Чудаков» Бэм Марджера не собирается возвращаться к франшизе. Бэм планирует посмотреть фильм «Чудаки: Лучшее и последнее» и надеется, что он вышел хорошим. Об этом скейтер рассказал в интервью Rolling Stone. 

По его словам, у него нет претензий к большинству участников команды и обид. Однако он не хочет иметь ничего общего с актером Джонни Ноксвиллом и режиссером Джеффом Тремейном.

«Я обязательно посмотрю фильм и надеюсь, что он будет хорошим. Но воссоединения не будет. Никогда. Не испытываю плохих чувств к остальным участникам „Чудаков“. Все дело в решениях, которые приняли Джонни Ноксвилл и Джефф Тремейн. Я больше не хочу их видеть», — сказал Марджера.

Конфликт между скейтером и создателями франшизы начался во время работы над лентой «Чудаки навсегда». В 2021 году его отстранили от съемок после того, как он отказался соблюдать условия контракта, предусматривавшие регулярные тесты на вещества и алкоголь. 

Позже Марджера подал иск против Paramount Pictures, заявив, что его вынудили подписать соглашение во время реабилитации и принимать препараты, которые негативно сказались на его физическом и психическом состоянии. Впоследствии он отозвал иск.

Бэм говорит, что смог справиться с зависимостью благодаря жене Данни Мари и сыну Фениксу. По его словам, сегодня главным делом его жизни снова стал скейтбординг.

«Скейтбординг — моя терапия, мое лекарство и мое спокойствие. В 46 лет я продолжаю учиться новым трюкам. Сейчас я хочу только кататься», — отметил он.

Несмотря на отказ участвовать в новом фильме, архивные кадры с Бэмом Марджерой все же вошли в «Чудаки: Лучшее и последнее», который позиционируется как финальная глава франшизы. Лента стартовала в мировом прокате с 26 июня. 

* Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан «Феникс плюс» признан(а) иноагентом Минюстом РФ.

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