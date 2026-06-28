«Привет, я Джонни Ноксвилл»: почему «Чудаки» — великая франшиза и каким получился ее финал

Увы, новых скетчей в фильме немного, а по-настоящему памятных среди них еще меньше. Порой возникает ощущение, что весь новый контент был снят за пару дней впопыхах, а придуман и того быстрее. Хоть это и последнее родео, сам Ноксвилл больше не рискует бодаться с быком ни в каком виде, а лишь участвует в скромных догонялках с бараном в офисе. Однако совсем вялым зрелище тоже не назвать — хотя бы потому, что лишившись на старости лет ресурсов, чтобы бить рекорды травмоопасности, мужчины решили брать омерзительностью и, кхм, откровенностью. Крис Понтиус в начале фильма смешно заявляет, что не чувствует печали по поводу финала, поскольку не ладит со своими эмоциями. Вскоре после этого он без тени стыда размахивает членом на весь экран добрых три минуты — этого все еще радикального перформанс-арта хватило, чтобы даже с сеанса на пять зрителей кто-то трусливо сбежал с фильма. Да и номер с телевикториной и свисающими над лицом Пола Уолтера Хаузера растянутыми на метр ягодицами Зака Холмса свое дело сделал.