Джонни Ноксвилл объявил о завершении франшизы «Чудаки» после 25 лет

Джонни Ноксвилл, сооснователь шоу «Чудаки», заявил, что готовящаяся к выходу пятая часть станет последней в истории франшизы. Премьера финального фильма запланирована на 26 июня.
В интервью Rolling Stone актер и каскадер объяснил, что считает этот момент «естественным местом, чтобы закончить».
Когда интервьюер пожелала ему удачи в работе над «Чудаками-5», Ноксвилл пошутил: «Ты надеешься, что все пройдет не очень хорошо! Должна быть чертова катастрофа. На это и стоит надеяться. Думаю, мы так и задумывали».
Созданные Джеффом Тремейном, Спайком Джонзом и Ноксвиллом, «Чудаки» выходили на MTV в течение трех сезонов с 2000 по 2001 год, породив за эти годы множество киноответвлений.
Четвертые «Чудаки» вышли в 2022 году. Среди новых безбашенных трюков там показали, как парень с декоративными крыльями ангела летит из гигантской цирковой пушки в водоем, змея кусает в лицо герпетофоба Бэма Марджеру, бык нападает на Ноксвилла и взрывающийся унитаз.