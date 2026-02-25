Джонни Ноксвилл объявил о завершении франшизы «Чудаки» после 25 лет

Джаред Харрис из «Чернобыля» снимется в новом фильме Мартина Скорсезе
Афиша Daily
Фото: Paramount Pictures

Джонни Ноксвилл, сооснователь шоу «Чудаки», заявил, что готовящаяся к выходу пятая часть станет последней в истории франшизы. Премьера финального фильма запланирована на 26 июня.

В интервью Rolling Stone актер и каскадер объяснил, что считает этот момент «естественным местом, чтобы закончить».

Когда интервьюер пожелала ему удачи в работе над «Чудаками-5», Ноксвилл пошутил: «Ты надеешься, что все пройдет не очень хорошо! Должна быть чертова катастрофа. На это и стоит надеяться. Думаю, мы так и задумывали».

Созданные Джеффом Тремейном, Спайком Джонзом и Ноксвиллом, «Чудаки» выходили на MTV в течение трех сезонов с 2000 по 2001 год, породив за эти годы множество киноответвлений.

Четвертые «Чудаки» вышли в 2022 году. Среди новых безбашенных трюков там показали, как парень с декоративными крыльями ангела летит из гигантской цирковой пушки в водоем, змея кусает в лицо герпетофоба Бэма Марджеру, бык нападает на Ноксвилла и взрывающийся унитаз.

