СМИ: россиянам запретят разговаривать по мобильному телефону на АЗС. МЧС информацию опровергает

МЧС России опровергло эту информацию. В ведомстве сообщили, что не вводили и не рассматривают запрет на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях, пишет ТАСС.

«Сведения о том, что с 1 июня на автозаправочных станциях вводится запрет на использование мобильных телефонов, не соответствуют действительности. Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций. МЧС России не рассматривает введение такого запрета», — сказали в МЧС.

По данным специалистов, нормы пожарной безопасности на АЗС прописаны в Правилах противопожарного режима в РФ, введенных постановлением правительства в 2020 году, и сводом правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» от 2014 года.