Зак Эфрон сыграет главную роль в сериале «Сердце ангела»

Фото: Angry Adam Productions

Американский актер Зак Эфрон сыграет главную роль в сериале «Angel Heart» («Сердце ангела»), который выпустит HBO вместе со студией А24. Об этом сообщил Deadline.

Проект будет основан на культовом романе Уильяма Хьертсберга «Падающий ангел» и его продолжении. Эфрон станет исполнительным продюсером экранизации.

Еще одним продюсером и сценаристом будет Зак Бейлин, известный по сериалу «Черный кролик». Сериал расскажет о нью-йоркском папарацци, зарабатывающим на жизнь тем, что находит и фотографирует людей, которые не хотят быть найденными.

Однажды он получает заказ от таинственного незнакомца. Он просит найти пропавшую женщину. Чем глубже герой погружается в поиске, тем больше улик указывает на то, что исчезновение женщины пытаются скрыть некие могущественные люди — а возможно, и нечто сверхъестественное.

Роман «Падающий ангел» уже был экранизирован в 1987 году Мики Рурком и Робертом Де Ниро под названием «Сердце ангела». Теперь HBO и A24 готовят современную адаптацию.

