Оливия Родриго ответила на критику бэби-долл-платья

Фото: Xavi Torrent/Getty Images

Оливия Родриго ответила на критику своего сценического образа с бэби-долл-платьем, заявив, что подобная реакция отражает тревожные установки общества.

Поводом для обсуждений стал клип на песню «Drop Dead», которая войдет в третий альбом певицы «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love». В видео Родриго появлялась в платье из коллекции Chloé pre-fall 2026, а позже начала выступать в похожих образах на концертах.

Часть пользователей решила, что такие наряды инфантилизируют 23-летнюю Родриго и сексуализируют образ ребенка. Некоторые комментаторы писали, что платье похоже на одежду для малышей, и его не стоит носить женщине, исполняющей «откровенные танцы». Один из вирусных постов о наряде певицы набрал десятки миллионов просмотров. Но многие поклонники встали на ее защиту, отметив, что образ вдохновлен эстетикой рок-сцены 1990-х и такими артистками, как Кортни Лав и Кэтлин Ханна.

В интервью для «Popcast» от The New York Times Родриго призналась, что критика ее расстроила: «Что меня действительно беспокоит, так это то, что я надевала на сцену откровенные наряды. Я выходила на сцену в блестящем бюстгальтере и коротких шортах, и это нормально. Это весело. В этом мне было комфортно и удобно.

И это не было „неуместным“, а вот я, полностью закутанная в платье, которое люди считают детским, — это „неуместно“. И я думаю, это показывает, насколько мы на самом деле нормализовали педофилию в нашей культуре».

Родриго добавила: «А еще эта риторика, которой нас, девочек, пичкают с самого детства: „Не надевай это, потому что мужчина будет воспринимать твое тело как сексуализированный объект, и это будет твоя вина“. Как будто это что‑то странное. Я вообще не считала, что выгляжу сексуально в этом наряде.

Я подумала: „Это так круто. Мне кажется, я выгляжу как Кэтлин Ханна или Кортни Лав“ — все эти люди для меня кумиры. И мне было в этом комфортно и удобно. Я просто думаю, что если мы начнем одеваться так, будто хотим сказать: „О, я не хочу, чтобы какой‑нибудь извращенец думал, что я сексуальна, как ребенок“, или что‑то в этом роде, то мы немного потеряем связь с реальностью».

