О Селин Дион снимут драматический сериал
Колин Фаррелл в роли детектива в трейлере второго сезона «Шугара»
В ночь на 29 мая в Московской области ожидаются заморозки до -2 градусов
Стивен Спилберг верит в инопланетную жизнь
В Москве начались съемки фильма «Незнайка». В нем Кологривый играет Смекайло
«Бионические» небоскребы построят в Москве у «Войковской»
Уполномоченная по правам детей Москвы предложила снизить возраст трудоустройства с 14 до 12 лет
Оскар Айзек и Аль Пачино в трейлере криминальной драмы «Кодекс Данте»
Наследники Флеминга запретили упоминать автомобили Aston Martin в новых книгах об агенте 007
«Чемпионат» и «Сварщица Екатерина» выпустили кофейные наборы к ЧМ-2026
В России запретили использовать пиротехнику в лесах после схода снега
Россиян ждет самое длинное рабочее лето за последние три года
Помощника Мэттью Перри приговорили к 41 месяцу тюрьмы по делу о смерти актера
Юрий Колокольников и Юлия Пересильд в тизере мистического сериала «Тайный город»
Стэна Ли воскресят с помощью ИИ
Пол Окенфолд выступит в России с мини-туром
Okko расширит географию летних кинотеатров
Опрос: каждый третий россиянин носит украшения от бывших
В «Лужниках» пройдут тренировки по растяжке с Валерией и Юлианной Карауловой
Саундтрек пятого сезона «Очень странных дел» выпустят на виниле
Мориарти из вселенной Шерлока Холмса получит собственный сериал
Солист «Бонд с кнопкой», блогер Тимур Далгатов и актриса Мила Ершова — победители Forbes «30 до 30»
В Красноярске пройдет фестиваль медиаарта и электронной музыки «Ре:Скан»
Оливия Родриго ответила на критику бэби-долл-платья
В 2026 году число отмененных авиарейсов в России выросло в четыре раза
«Детские деревни SOS» запустили кампанию ко Дню защиты детей
В Москве установят более 20 тыс. уменьшенных дорожных знаков
Российский космонавт сообщил маме, что «надел шапку» перед выходом в открытый космос

Скелет тираннозавра выставят на аукцион Sotheby’s за 20–30 млн долларов

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Sotheby's

Sotheby’s выставит на торги один из крупнейших и наиболее полных скелетов тираннозавра, когда-либо найденных. Об этом сообщает Artnet News.

Экземпляр возрастом 67 млн лет получил прозвище Гас. Он станет главным лотом аукциона естественной истории, который пройдет 14 июля в Нью-Йорке. По оценке Sotheby’s, скелет может уйти с молотка за 20–30 млн долларов. Это самая высокая предварительная оценка, когда-либо установленная для скелета динозавра.

Останки нашли в округе Хардинг в Южной Дакоте на территории ранчо покойного Гэри Гаса Ликинга. До этого он несколько лет находил на своей земле небольшие фрагменты костей и зубов и предполагал, что там может находиться более значимая находка. В 2021 году к поискам привлекли команду Theropoda Expeditions.

Раскопки продолжались три летних сезона — с 2021 по 2023 год. После этого останки отправили в лабораторию, где их очистили, идентифицировали и каталогизировали. Скелет назвали в честь Ликинга, который умер через год после начала работ.

Всего Гас включает 183 ископаемых костных элемента, в том числе хорошо сохранившийся череп, две стопы и редкий набор плечевых костей. По данным Sotheby’s, скелет сохранился примерно на 63%. На части костей видны следы заживших переломов и укусов.

В собранном виде длина скелета составляет около 11,5 метра, а высота — примерно 3,8 метра. По размеру и сохранности Гаса сравнивают с двумя другими известными тираннозаврами, выходившими на рынок, — Стэном и Сью. Сью в 1997 году продали чикагскому Музею естественной истории имени Филда за 8,36 млн долларов, а Стэн в 2020 году ушел на Christie’s за 31,8 млн долларов.

Рекордом для окаменелости динозавра на аукционе пока остается продажа скелета стегозавра Апекс. В 2024 году его продали на Sotheby’s за 44 млн долларов.

Перед торгами Гаса покажут публике в здании Бройера в Нью-Йорке. Выставка пройдет с 1 по 14 июля.

Расскажите друзьям