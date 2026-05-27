«Литфонд» выставит на торги серебро фабрики Губкина и работы художника Бориса Свешникова

Отдельного внимания заслуживает мебель. Например, диван в стиле ампир конца XVIII — начала XIX века с золоченой резьбой по дереву. Ставка за этот редкий образец парадной усадебной обстановки, сохранившийся в достойном состоянии, к началу торгов выросла до 75 000 р. А кофейный столик, выполненный по эскизу художницы Елены Поленовой в Абрамцевской художественно-столярной мастерской в 1890-е годы, — это уже не просто предмет быта, а артефакт русского искусства, связанный с именами Мамонтовского кружка. Лидирующая ставка — 38 000 р.