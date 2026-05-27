«Литфонд» выставит на торги серебро фабрики Губкина и работы художника Бориса Свешникова

28 мая Аукционный дом «Литфонд» проведет очередные торги, посвященные живописи, графике и предметам декоративно-прикладного искусства. Начальные ставки у всех раритетов стартуют с 1 рубля, рассказали «Афише Daily» организаторы.
Главным украшением торгов называют чайно-кофейный сервиз в стиле рококо работы московской фабрики И.С.Губкина — одного из самых известных российских производителей серебра середины XIX века. Набор 1843 года включает кофейник, чайник, молочник и сухарницу с изысканной чеканкой, золочением и костяными ручками. На момент релиза ставки за сервиз уже перешагнули отметку в 190 000 р.
Не менее значим большой серебряный поднос 1864 года весом почти полкилограмма, а также с клеймами 84-й пробы с гербом Москвы, Георгием Победоносцем и инициалами пробирного мастера А.Свечина «А.С.» над датой «1864», мастера «ДО». Раритет представляет музейный уровень русского ювелирного дела. Лидирующая ставка оценивается в 55 000 р.
Топ-лоты в блоке живописи представлены, к примеру, такими работами, как коллаж «Сусанна и старцы» Вагрича Бахчаняна (2000 год). Лидирующая ставка — 50 000 р. Обращает на себя внимание и работа «У Красных ворот перед грозой» художника Сергея Потапова. Произведение входит в его цикл «Метаисторическая Москва» (2005 год) и оказалось в «Литфонде» из собственной коллекции автора. Лидирующая ставка — 44 000 р.
В каталог вошли несколько работ Бориса Свешникова — в частности, ставка за его «Портрет жены» (1960-е), выполненный графитным карандашом, достигла 38 000 р. Заявлена цветная автолитография Михаила Шемякина из серии «Карнавалы Санкт-Петербурга» (1988 год) — произведение оценивается на момент релиза в 19 000 р.
На графическом листе 1786 года Иоганн Фридрих Баузе запечатлел Петра I по оригиналу, который сегодня считается утраченным. Гравюра признана самостоятельным историческим источником и оценивается на момент релиза по ставке 34 000 р.
Отдельного внимания заслуживает мебель. Например, диван в стиле ампир конца XVIII — начала XIX века с золоченой резьбой по дереву. Ставка за этот редкий образец парадной усадебной обстановки, сохранившийся в достойном состоянии, к началу торгов выросла до 75 000 р. А кофейный столик, выполненный по эскизу художницы Елены Поленовой в Абрамцевской художественно-столярной мастерской в 1890-е годы, — это уже не просто предмет быта, а артефакт русского искусства, связанный с именами Мамонтовского кружка. Лидирующая ставка — 38 000 р.
В церковном разделе каталога выделяются такие редкости, как евхаристические тарели московской работы 1770-х годов (лидирующая ставка — 8 000 р.), серебряная лампада 1789 года мастера Федора Петрова (лидирующая ставка — 48 000 р.), дискос фабрики купца Андрея Постникова 1871 года с изображением младенца Иисуса и ангелов (лидирующая ставка — 36 000 р.) и серебряная чаша для причастия 1860-х (лидирующая ставка — 26 000 р.) По словам организаторов, это предметы, сохранившие прямую связь с богослужебной практикой своей эпохи.