Появилась информация о первой волне исполнителей «Пари Фест»

Афиша Daily
Фото: «Пари фест»

«Афиша Daily» публикует первую волну исполнителей «Пари Фест», который пройдет 1 августа в Нижнем Новгороде, а в ночь с 1 на 2 августа продолжится в пространстве «Цех» с ночной программой.

Фестиваль возвращается в Нижний Новгород в третий раз. На сцену выйдут представители электроники, хип-хопа и инди. Среди них — Big Baby Tape, ATL, Тося Чайкина и Мартин.

Тема мероприятия — «Резонанс». «Это состояние, в котором музыка, спорт, технологии совпадают по частоте и усиливают друг друга, и каждый участник может почувствовать себя частью общего потока — не просто наблюдать, а влиять на происходящее своей энергией», — говорится в анонсе.

Полный список артистов первой волны
 

  • Big Baby Tape
  • ATL
  • Мартин
  • Тося Чайкина
  • Bad Balance
  • Кассета
  • Böris Redwäll
  • Izhevski
  • Nikita Zabelin
  • nttrl
  • Agraba
  • Горный
  • ParaStereo
  • Казак
  • Rich Rudeboyz
  • Chensky.
© Фото: «Пари Фест»

Артисты выступят на трех сценах. На главной сцене «Пари Фест х Отп Банк» будут хедлайнеры фестиваля и самые ожидаемые исполнители. На электронной сцене «Стрелка х Билайн» сыграют лайв-проекты и лучшие музыканты российской электронной сцены. Экспериментальную сцену «Резонанс х Дзен» подготовят для мультимедийных и аудиовизуальных перформансов, коллабораций и специальных выступлений резидентов фестиваля.

Всего в лайнапе более 100 артистов. После заката фестиваль продолжится программой «System 108 x Пари рейв» (18+) в культовом пространстве «Цех». Более трех тысяч человек будут участвовать в ночной программе с лайвами и сетами от Kovyazin D, Errortica, Simple Symmetry и Mashkov. Позднее станет известен секретный гость события. Сетап сцены разрабатывает команда dreamlaser. Среди партнеров фестиваля: Pari, ОТП Банк, «Билайн», «Дзен», «Ситидрайв», «Яндекс Афиша», сеть «Пятерочка», Red Bull.

 «Пари Фест» — мультиформатный фестиваль, объединяющий музыку, спорт, мультимедиа, искусство и технологии на нижегородской Стрелке — слиянии Волги и Оки. Каждый год фестиваль собирает более 20 тыс. гостей и посетителей.

