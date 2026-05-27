До конца весны в Москве не будет выше +14 градусов

До конца мая температура в Москве не поднимется выше +14 градусов, сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
Сегодня днем воздух прогреется от +12 до +14 градусов — это на 6–7 градусов ниже климатической нормы. Погода будет облачной с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. За день выльется до 5–6 литров воды на квадратный метр. Ветер западный и северо-западный, 4–9 метров в секунду.
До конца весны погода не изменится. По ночам ожидается от +1 до +6 градусов, днем от +9 до +14. Ежедневно будут идти скоротечные дожди.
С Тишковцом согласна синоптик Татьяна Позднякова. Позавчера она сообщала, что новая волна тепла в Москве ожидается только в начале лета.
Сильная жара в столице наблюдалась в середине мая. 20 мая температура воздуха в Москве побила 129-летний рекорд. Столбики термометров поднялись до +30 градусов. Предыдущий максимум зафиксировали в 1897 году. Тогда воздух прогрелся до +29,7 градуса.