На Московской верфи спустили на воду первые четыре судна

«До конца года будет запущено еще три судна. Таким образом, у нас будет полноценный флот электросудов. К 2030 году в центральной части Москвы-реки вообще не должно остаться кораблей на дизельном топливе. А к 2035 году вся Москва-река должна пользоваться только электросудами, что позволит, конечно, значительно улучшить экологию Москвы-реки и набережной», — отметил мэр Сергей Собянин.