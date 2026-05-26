Австралиец преодолел марафон, буксируя за собой автомобиль, за рекордное время

Афиша Daily
19-летний спортсмен из Австралии Сэм Фланнери преодолел марафон, протащив за собой седан весом 1,3 тонны. Об этом сообщил в инстаграме* 7NEWS Queensland.

На преодоление 42,2 километров Фланнери потребовалось 7 часов 36 минут и 42 секунды — это мировой рекорд. Прошлое достижение принадлежало британскому ультрамарафонцу Рассу Куку. В 2020 году ему потребовалось 9 часов 56 минут, чтобы пройти марафонскую дистанцию, буксируя за собой автомобиль.

Фланнери не просто так решился побить рекорд. Своим поступком он хочет привлечь внимание к проблеме ментального здоровья молодежи. Спортсмен надеется собрать 100 тыс. долларов для организации «Ты не одинок», которая занимается этой проблемой.

Акция Фланнери помогла собрать 20 650 долларов пожертвований. Еще один благотворительный забег спортсмена уже запланирован на июнь.

«Мне правда кажется, что этот день войдет в число лучших дней моей жизни. За семь с половиной часов я пережил нечто, что, наверное, никогда не смогу по-настоящему объяснить. Боль, шум, сомнения, энергия, люди вдоль трассы — каждый круг казался невозможным, пока каким-то образом не переставал таким быть. Были моменты, когда я чувствовал себя полностью разбитым. Моменты, когда тело хотело остановиться, а разум умолял меня сбавить темп. Но каждый раз, когда я поднимал глаза, рядом были люди. Они кричали слова поддержки. Бежали рядом со мной. Верили в меня. Несли меня вперед, когда я, честно говоря, уже не знал, смогу ли продолжать», — написал Фланнери после забега.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

