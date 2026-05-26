Кошки могут помочь в разработке новых методов лечения рака у людей

Между онкологическими заболеваниями у кошек и у людей есть генетическая связь. Об этом пишет Science Daily со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science.
Ученые проанализировали почти 500 опухолей домашних кошек из пяти стран. Это одно из крупнейших подобных исследований: раньше генетика кошачьего рака оставалась почти неизученной, хотя онкологические заболевания — одна из частых причин болезней и смерти у этих животных.
Ученые обнаружили, что у кошек, собак и людей опухоли могут развиваться из-за схожих генетических мутаций. Особенно заметным оказалось сходство при агрессивных опухолях молочных желез у кошек и раке груди у людей.
Чаще всего в кошачьих опухолях молочных желез менялся ген FBXW7 — мутации в нем нашли более чем в половине изученных случаев. У людей изменения в этом гене при раке груди связаны с более плохим прогнозом.
Исследователи также нашли сходства между онкологическими заболеваниями кошек и людей, которые затрагивают кровь, кости, легкие, кожу, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему. По мнению ученых, часть рисков может быть связана с общей средой: домашние кошки часто живут в тех же условиях, что и их владельцы.
Отдельно авторы исследования изучили, как опухоли реагируют на лекарства. Оказалось, что некоторые препараты химиотерапии лучше действовали на образцы кошачьих опухолей молочных желез с мутацией FBXW7. Пока эти результаты получили только на тканях в лаборатории, но ученые считают, что в будущем они могут помочь в поиске новых методов лечения и для животных, и для людей.
Авторы работы называют такой подход «единой медициной»: ветеринарные и медицинские исследователи обмениваются данными, чтобы лучше понимать болезни у разных видов. По словам ученых, методы лечения, которые уже используют у людей, в будущем смогут тестировать на кошках, а исследования кошачьего рака помогут в разработке терапии для людей.