В кино женщин старше 60 меньше, чем говорящих животных и актеров по имени Крис

Сценарист «Льда» и «Буратино» Андрей Золотарев работает над фильмом по «Острову сокровищ»
В Москве начали продавать билеты на четыре новых речных прогулочных маршрута
Сэм Уортингтон и Джек Куэйд снимутся в вестерне «Кровь на мысе»
На Московской верфи спустили на воду первые четыре судна
В Греции на аукцион выставили остров. Он стоит как квартира в Москве
Хью Джекман рассказывает об истории известного разбойника в проморолике «Смерти Робин Гуда»
Австралиец преодолел марафон, буксируя за собой автомобиль, за рекордное время
Вышел финальный трейлер «Истории игрушек-5». Премьера — 19 июня
Сергей Лазарев приехал на последний звонок к школьникам, которые позвали его через соцсети
Шэрон Осборн призналась, что ее поразил ИИ-аватар Оззи Осборна
Начались съемки «Щелкунчика» с Марком Эйдельштейном
Кошки могут помочь в разработке новых методов лечения рака у людей
Энн Хэтэуэй призналась, что несколько лет назад чуть не ослепла на левый глаз из-за ранней катаракты
Власти Дании отбуксируют тушу кита Тимми в море из страха, что она взорвется
Loewe создаст гардероб для мужской и женской сборной Испании по футболу
Что слушают выпускники: аналитики назвали самые популярные треки
«Девятый вал» Айвазовского впервые отправят на реставрацию
На Новом Арбате закрылся ресторан Yoko Аркадия Новикова
«Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде посетили более 10 тыс. гостей
Милли Бобби Браун и Луис Партридж на парных постерах «Энолы Холмс-3»
«Новокузнецкую», «Рижскую» и «Проспект Мира» 27 мая закроют на вход или выход в утренние часы
Россияне назвали самых нишевых героев русской классики
В Японии полицейский сообщил о бомбе в ресторане, чтобы не идти на свою прощальную вечеринку
Глеб Калюжный из «Вампиров средней полосы» вернулся из армии
В Китае впервые число пожилых людей превысило количество детей
Умер саксофонист Сонни Роллинз — один из главных джазовых музыкантов XX века
Сценарий «Паддингтона-4» напишет Армандо Ианнуччи
Ferrari выпустила первый электромобиль. Он стоит от 550 тысяч евро

В кино женщин старше 60 меньше, чем говорящих животных и актеров по имени Крис

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Apple Studios

Исследование британской организации Age Without Limits показало, насколько редко женщины старше 60 лет получают главные роли в современном кино.

Эксперты проанализировали 100 самых успешных фильмов 2023–2025 годов и выяснили, что только в пяти из них главную роль исполнила женщина старше 60 лет. При этом в 20 картинах присутствовали говорящие животные, а в шести — актеры по имени Крис.

Среди фильмов с возрастными героинями оказались «Субстанция», «Чумовая пятница-2», а также «Книжный клуб: Новая глава», «Моя большая греческая свадьба-3» и «Аллилуйя». В категорию «фильмов с Крисами» вошли проекты с Крисом Праттом, Крисом Хемсвортом, Крисом Пайном и Кристианом Фриделем.

На результаты исследования отреагировала актриса Эмма Томпсон. По ее словам, истории о возрастных женщинах практически исчезли с экранов, хотя именно с возрастом персонажи становятся более глубокими и интересными.

Проблему возрастной дискриминации в кино ранее поднимали и другие звезды. Николь Кидман отмечала, что в индустрии считается, будто карьера актрисы заканчивается после 40 лет, а Джина Дэвис не раз говорила о том, что у мужчин после 50 возможностей в Голливуде значительно больше, чем у женщин.

Расскажите друзьям