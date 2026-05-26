Начались съемки «Щелкунчика» с Марком Эйдельштейном

Стартовали съемки фильма «Щелкунчик» — экранизации одноименной сказки, пишет «Кинопоиск». Главную роль в картине сыграет Марк Эйдельштейн.
Действие ленты происходит в Петербурге в 1892 году. Готовясь к постановке балета «Щелкунчик», молодая Мари знакомится с закулисным рабочим Францем. Вместе им предстоит защитить театр, когда постановку грозит уничтожить загадочный Мышиный король.
В «Щелкунчике» также снимаются София Лопунова, Светлана Ходченкова и Евгений Миронов. Премьера фильма запланирована на 1 января 2028 года. Режиссером выступает Феликс Умаров («Пророк»).
По словам продюсера Петра Анурова, создатели хотят рассказать «магическую историю» о том, как Петр Чайковский в 1892 году писал балет «Щелкунчик». Ему было трудно работать, так как незадолго до этого умерла его сестра.
«Через мир его воображения мы создадим тот Петербург, в котором мы видим героев, основанных на либретто балета. Это и балерина Саша, и Франц, сын мадам Дроссельмейер. Им предстоит исполнить свои партии в балете в Мариинском театре», — сказал Ануров.