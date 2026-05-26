Хью Джекман рассказывает об истории известного разбойника в проморолике «Смерти Робин Гуда»

Фото: Lyrical Media

А24 представила новой проморолик «Смерти Робин Гуда» с Хью Джекманом в главной роли. Премьера в зарубежном прокате запланирована на 19 июня.

В новом видео Джекман рассказывает об образе благородного разбойника в народных преданиях и о том, каким его покажут в новом фильме. Актер отмечает, что это брутальный и жестокий герой, который пытается искупить свои грехи и примириться с прошлым.

Видео: А24

Официальный синопсис ленты гласит: Робин Гуд, преследуемый «жизнью, полной преступлений и убийств», получает тяжелое ранение в битве, которую считал последней. После этого он оказывается на попечении загадочной женщины, предлагающей ему шанс на спасение.

Режиссером фильма выступил Майкл Сарноски, известный по картинам «Свинья» и «Тихое место: День первый». В актерский состав, помимо Джекмана, вошли Джоди Комер («Убивая Еву»), Билл Скарсгорд («Оно»), Мюррей Бартлетт («Опус») и Ноа Джуп («Ford против Ferrari»).

Фильм был снят на 35-миллиметровую пленку. Ранее вышел ролик, в котором Джекман вместе с Сарноски рассказывают о съемках и своей интерпретации картины.
 

