Выпускной Беллы в вырезанной сцене из «Сумерки. Сага. Затмение»

Создатели «Сумерек» в честь выпускных, которые сейчас празднуют по всему миру, опубликовали вырезанную сцену из «Затмения». В ней Белла и ее отец Чарли разговаривают после выпускного девушки.
Чарли говорит: «Я горжусь тобой, Белла. Не терпится увидеть, что ты сделаешь дальше. Ты — мое самое большое достижение». Девушка отвечает ему: «Пап… это неправда». — «Правда. Ну… однажды ты поймешь. Когда у тебя появятся свои дети», — говорит Чарли.
В январе Кристен Стюарт, исполнившая роль Беллы Свон, выразила готовность снять ремейк «Сумерек». «Мне бы очень хотелось — послушайте. Я обожаю то, что сделала Кэтрин [Хардвик], что сделал Крис [Вайц], что сделали все режиссеры этих фильмов. Они были такими искренними, странными, немного… сумасбродными и очень подходили тому времени, когда они еще по-настоящему не знали, чем станет эта франшиза, до того, как она взорвала мир», — поделилась Стюарт.
Актриса добавила: «Представьте, если бы был большой бюджет, море любви и поддержки… Не знаю, я была бы счастлива снять адаптацию. Да, конечно, я сделаю ремейк. Я берусь за это! Я готова!»
Режиссерский дебют Кристен Стюарт состоялся в мае 2025 года на Каннском кинофестивале. В программе «Особый взгляд» была показана ее картина «Хронология воды» — экранизация одноименных мемуаров писательницы и коуча Лидии Юкнавич, в которых женщина рефлексирует несложившуюся карьеру пловчихи, пережитое насилие, зависимости, влюбленности и потерю ребенка.