Кругобайкальскую железную дорогу временно закрыли из-за медведей

Один из самых популярных туристических маршрутов — Кругобайкальскую железную дорогу — временно закрыли для посещения. Ограничения ввели в Прибайкальском национальном парке из-за массового выхода медведей.
Как сообщили в «Заповедном Прибайкалье», в конце мая хищники традиционно спускаются ближе к воде и железнодорожным путям в поисках первой травы. Чаще всего к людям выходят молодые самцы, поведение которых специалисты называют особенно непредсказуемым и потенциально опасным.
По данным сотрудников нацпарка, на участке протяженностью около 70 километров зафиксировали 39 медведей, что стало рекордным показателем за последние восемь лет наблюдений. Среди них восемь одиночных особей и 31 медведица с медвежатами.
Ранее в Иркутской области произошло сразу несколько случаев выхода медведей к людям: животных замечали возле дорог и на приусадебных участках.