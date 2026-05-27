Bad Bunny озвучит пиццу в солнечных очках в «Истории игрушек-5»

В Петербурге волонтеры перенесли через автомобильную дорогу 27 289 жаб и лягушек
Звезда «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется в хорроре «Фиона»
«Яндекс» запустил комбинированный формат доставки с помощью робота и курьера
Глава Минобрнауки допустил исчезновение дипломных работ из-за ИИ
«Яндекс Go» запустил аренду прогулочных катеров в Петербурге
OpenAI инвестирует 250 миллионов долларов в исследование влияния ИИ на экономику
Бассейны под открытым небом начнут работать в Москве 1 июня
Павильон новой станции метро «Строгино» оформят в виде сот
«Литфонд» выставит на торги серебро фабрики Губкина и работы художника Бориса Свешникова
Актеры «Ленкома» в костюмах из «Великого комбинатора» проедут по Москве на ретроавтомобилях
Продюсер «Паранормального явления» создаст гибридный хоррор с использованием ИИ
Эмили Блант и Джош О’Коннор в трейлере «Дня разоблачения» — фильма об НЛО
Роберт Паттинсон в первом тизере-трейлере фильма «Primetime»
Умер актер Пьер Дени из «Эмили в Париже»
Фестиваль Signal Factory объявил полный лайнап
4-й сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» находится в разработке
Милли Бобби Браун в роли сестры Шерлока Холмса в первом трейлере «Энолы Холмс-3»
30 мая в «Художественном» пройдет премьера фильма «Убить Билла: кровавое дело целиком»
Новый анимационный сериал о приключениях Манюни и ее друзей выйдет в Okko 1 июня
Появилась информация о первой волне исполнителей «Пари Фест»
Сценарист «Симпсонов», предсказавший президентство Трампа, решил участвовать в выборах в США
«Самурай и пленник» Киеси Куросавы выйдет в России 30 июля
Корейский мессенджер KakaoTalk подал заявку на регистрацию бренда в России
Оперная певица видит призрака в трейлере «Дивы» — нового фильма Анны Меликян
30 мая из-за «Зеленого марафона» в Москве перекроют движение на нескольких набережных и улицах
Опрос: почти 70% россиян считают актуальными проблемы дискриминации и насилия в отношении женщин
У «М.Видео» появится собственная сеть ПВЗ
Режиссер «До встречи с тобой» снимет фильм по роману Ребекки Яррос

Bad Bunny озвучит пиццу в солнечных очках в «Истории игрушек-5»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: TheStewartofNY/Getty Images

Певец Bad Bunny присоединился к актерскому составу «Истории игрушек-5». Он подарит голос Пицце в солнечных очках, сообщила студия Pixar в соцсетях.

Компания опубликовала короткий видеоролик с персонажем. Его подписали: «¡Vamos!» — «Вперед!».

Видео: @pixar

В феврале «Debí Tirar Más Fotos» Bad Bunny получил «Грэмми» как лучший альбом года. Он стал первой пластинкой полностью на испанском, победившей в этой категории. Затем исполнитель выступил в перерыве 60-го Супербоула — тоже впервые на испанском языке. Сцена была оформлена как миниатюрный Пуэрто-Рико с каситой, парикмахерской и полем сахарного тростника. На ней появились Леди Гага, Рики Мартин, Карди Би, Джессика Альба и Педро Паскаль.

Премьера «Истории игрушек-5» назначена на 19 июня. Новый фильм, по словам режиссера Эндрю Стэнтона, посвящен «осознанию экзистенциальной проблемы: никто больше по-настоящему не играет в игрушки».

Уже знакомые герои — Вуди, Базз, Джесси и другие — столкнутся с планшетом по имени Лилипад. Ее роль исполнила актриса Грета Ли («Прошлые жизни»). К актерскому составу также присоединился телеведущий Конан О’Брайен, который озвучил Умницу — интерактивную игрушку для приучения детей к горшку. Вчера вышел финальный трейлер.

Расскажите друзьям