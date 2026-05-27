Bad Bunny озвучит пиццу в солнечных очках в «Истории игрушек-5»

В феврале «Debí Tirar Más Fotos» Bad Bunny получил «Грэмми» как лучший альбом года. Он стал первой пластинкой полностью на испанском, победившей в этой категории. Затем исполнитель выступил в перерыве 60-го Супербоула — тоже впервые на испанском языке. Сцена была оформлена как миниатюрный Пуэрто-Рико с каситой, парикмахерской и полем сахарного тростника. На ней появились Леди Гага, Рики Мартин, Карди Би, Джессика Альба и Педро Паскаль.