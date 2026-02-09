ВАДА проверит, вводят ли прыгуны с трамплина гиалуроновую кислоту в пенис для улучшения результата
Bad Bunny провел первое в истории испаноязычное шоу перерыва на Супербоуле

Фото: Thearon W.Henderson/Getty Images

Bad Bunny выступил в перерыве 60-го Супербоула. Впервые главное музыкальное действо крупнейшего спортивного шоу США прошло преимущественно на испанском языке.

Артист не только исполнил подборку своих хитов более чем для 100 млн зрителей, но и показал им яркий мир латиноамериканской и пуэрто-риканской культуры. Сцена была преобразована в миниатюрный район Пуэрто-Рико с каситой (традиционным домиком), парикмахерской, лавкой и полем сахарного тростника.

В этом пространстве разворачивалась насыщенная символами история: от свадьбы в исполнении Леди Гаги (которая спела латиноамериканскую версию своего хита «Die with a Smile») до появления таких звезд, как Кароль Джи, Карди Би, Джессика Альба и Педро Паскаль, танцующих под крышей каситы.

После Гаги на сцену вышел Рики Мартин. Он появился, сидя на одном из пластиковых стульев, имитирующих обложку альбома «Debí tirar». Пуэрто-риканская звезда пел один, с пустым стулом рядом, а танцоры позади него изображали поражение электрическим током после апагона (отключения электричества) , что стало отсылкой к 11 месяцам, которые потребовались для восстановления электроснабжения на острове после урагана «Мария» в 2017 году.

Пустой стул мог символизировать более 3000 жизней, унесенных ураганом. Затем дуэт исполнил «El apagón», песню 2017 года об этом отключении, где Bad Bunny выкрикнул: «¡Puerto Rico está bien cabrón!» («Пуэрто-Рико — это нечто потрясающее!»)

Кульминацией стало политическое заявление музыканта. На гигантском экране появился лозунг: «Единственное, что сильнее ненависти, — это любовь», а Bad Bunny, перечислив все страны Америки, включая Пуэрто-Рико, показал футбольный мяч с надписью «Вместе мы — Америка». Эти жесты стали ответом на волну расистской критики, обрушившуюся на артиста после объявления о его участии в шоу.

Наиболее эмоциональным моментом стало воспроизведение речи Bad Bunny на «Грэмми» с призывом «ICE out» (распустить иммиграционную полицию), после чего он вручил свою статуэтку мальчику, похожему на ребенка, недавно задержанного ICE.

