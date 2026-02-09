Green Day открыли юбилейный Супербоул поп-панк попурри

Панк-рок-группа Green Day выступила с церемонией открытия 60-го Супербоула, исполнив на поле стадиона в Калифорнии попурри своих главных хитов.
Выступление, приуроченное к юбилею самого знаменитого спортивного события США, прошло 8 февраля недалеко от родного для музыкантов района Ист-Бэй. Программа началась с оркестровой версии «Good Riddance (Time Of Your Life)», на фоне которой на поле чествовали парад бывших самых ценных игроков (MVP) Супербоула.
Затем группа перешла к более энергичным композициям — «Holiday», «Boulevard Of Broken Dreams» и «American Idiot» с культового альбома 2004 года.
При этом фронтмен Билли Джо Армстронг на этот раз не стал включать в текст «American Idiot» измененную строчку «I’m not part of the MAGA agenda», которую он регулярно исполнял на недавних концертах.
Официальный вещатель Супербоула NBC, однако, приглушил звук во время спорной строки «The subliminal mindfuck America» в той же песне. Это оставляет вопросы о возможном монтаже и других потенциально острых моментах трансляции.
Несмотря на кажущуюся аполитичность выступления на Супербоуле, за день до этого на разогревочном концерте в Сан-Франциско Армстронг публично призвал агентов иммиграционной службы ICE «бросить свою паршивую работу».
Группа давно критикует республиканцев и Дональда Трампа, которого музыканты ранее называли «толстым ублюдком» и скандировали лозунги против него. В 2024 году они открыто поддерживали кандидата от демократов Камалу Харрис.
Сам Трамп, комментируя выбор исполнителей для Супербоула, назвал Green Day и хедлайнера перерыва Bad Bunny «ужасным выбором», «сеющим ненависть», и отказался от посещения мероприятия.