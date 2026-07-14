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В России сбой в работе сайтов Google, Apple и GitHub

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Erik Mclean/Unsplash
Обновлено сегодня в 09:10
Сайты Apple, Google и GitHub вновь заработали в России. Сервисы были недоступны около часа.

Пользователи из России массово жалуются на недоступность сайтов Google.com, Apple.com и Github.com. Об этом свидетельствуют данные портала Detecror404.

Проблемы наблюдаются только в России. Ни одна из платформ не фиксирует сбои на глобальном уровне.

Больше всего жалоб приходит из Москвы, Петербурга и Новосибирской области.
 

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Как отмечает «Код Дурова», сайты Google и Apple продолжают работать у пользователей МТС, а у «Билайна» — нет.

В Роскомнадзоре сказали, что не ограничивают доступ к сервисам GitHub, Google и Apple. В списке заблокированных сайтов эти ресурсы не числятся.

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