В России сбой в работе сайтов Google, Apple и GitHub

Пользователи из России массово жалуются на недоступность сайтов Google.com, Apple.com и Github.com. Об этом свидетельствуют данные портала Detecror404.
Проблемы наблюдаются только в России. Ни одна из платформ не фиксирует сбои на глобальном уровне.
Больше всего жалоб приходит из Москвы, Петербурга и Новосибирской области.
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Как отмечает «Код Дурова», сайты Google и Apple продолжают работать у пользователей МТС, а у «Билайна» — нет.
В Роскомнадзоре сказали, что не ограничивают доступ к сервисам GitHub, Google и Apple. В списке заблокированных сайтов эти ресурсы не числятся.