Новым директором Музея Москвы стала Мария Баландина

Баландина с 2019 по 2025 год была управляющим директором фонда «Друзья», работала executive-коучем Школы управления «Сколково». С 2006 по 2019 год трудилась в компании Marka, где в вместе с командой запустила общегородские акции «Ночь в музее», «Ночь искусств», Jaguar Summer Museum, Lexus Hybrid Art и другие крупные проекты.