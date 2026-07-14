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Новым директором Музея Москвы стала Мария Баландина

Афиша Daily
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Фото: telegram.me/CulturMoscow

В Музее Москвы произошли кадровые перестановки. На пост директора назначена Мария Баландина, сообщил столичный Департамент культуры.

«Мария Баландина — управленец с многолетним опытом реализации масштабных проектов. Большую часть профессионального пути она посвятила работе в сфере культуры и искусства. На посту директора Мария Александровна сосредоточится на дальнейшем развитии Музея Москвы как одного из ключевых культурных институтов столицы, реализации новых проектов и расширении международного сотрудничества», — говорится в посте.

Баландина с 2019 по 2025 год была управляющим директором фонда «Друзья», работала executive-коучем Школы управления «Сколково». С 2006 по 2019 год трудилась в компании Marka, где в вместе с командой запустила  общегородские акции «Ночь в музее», «Ночь искусств», Jaguar Summer Museum, Lexus Hybrid Art и другие крупные проекты.

Баландина сменит Анну Трапкову, об уходе которой стало известно еще в апреле. Анна возглавляла институцию с 2019 года. В начале 2025 года она также стала директором Музея истории ГУЛАГа.

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