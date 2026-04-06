Зендая — о том, будет ли 3-й сезон «Эйфории» последним: «Думаю, да»
Вражда животных в трейлере мультфильма-экранизации «Скотного двора» Оруэлла
Скай Феррейра обвинила Charli XCX, что та присвоила авторство саундтрека «Грозового перевала»
Лифт на землю в тизере финала «Благих знамений»
Появились снимки Джессики Лэнг со съемок 13-го сезона «Американской истории ужасов»
Умер дизайнер Адриано Гольдшмидт, основатель Diesel
Герои «Дьявол носит Prada-2» на новых постерах
Вышел новый тизер фильма «Дюна-3»
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в последнем трейлере «Дьявол носит Prada-2»
Okko и футбольный клуб «Спартак-Москва» представили новую джерси, вдохновленную историей команды
«Карандаш-фест» назвал победителей конкурса плакатов для второго фестиваля клоунов
Оценка поведения в школах будет вестись по трехбалльной шкале
В Индии для охраны границ планируют использовать змей и крокодилов
Эль Фэннинг в виде куклы в открывающих титрах сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роберт Паттинсон выступил за раздельный счет на свидании
Ольга Лерман покоряет рампу в трейлере комедии «Своя в доску»
Фигуристка Елизавета Туктамышева посвятила номер проблеме домашнего насилия
В Москве на Покровке закроется независимый книжный магазин «Ходасевич». Команда ищет новое помещение
В августе на Байкале пройдет 815-километровая велогонка
Стивен Спилберг назвал «Дюну» Вильнева одним из любимых сайфай-фильмов всех времен
В Москве зацвела первая сакура
В России появится дизайн-код для населенных пунктов «Золотого кольца»
Команда Charli XCX сообщила, что певица завершает работу над новым альбомом
В российский прокат выйдет аниме «Возвращение кота» от студии Ghibli
В Токио обнаружили 102 ранее неизвестных снимка The Beatles
Безвиз с Саудовской Аравией заработает 11 мая
Звуковой хоррор А24 «Полутон» с Адамом ДиМарко получил дублированный трейлер
Южная Корея может возобновить прямое авиасообщение с Россией

Инсайдер: Анна Трапкова покидает пост директора Музея Москвы

Афиша Daily
Фото: Музей Москвы/Telegram

Анна Трапкова покинет пост директора Музея Москвы и перейдет в Музей Востока. Об этом сообщила искусствовед Ксения Коробейникова в телеграм-канале «ку-ку».

По ее словам, на позицию главы Музея Москвы «рассматривают достойных людей». Трапкова же будет, как подчернула Коробейникова, «ценным приобретением Минкульта».

Музей Москвы пока не подтвердил официально информацию об отставку Трапковой. Анна возглавляла институцию с 2019 года. В начале 2025 года она также стала директором Музея истории ГУЛАГа.

До 2019 года Трапкова работала замгендиректора по проектам реконструкции и развития Музея современного искусства «Гараж». У него в 2025 году также сменилось руководство: директором стала Дарья Котова.

Директором Музея Востока на сегодняшний день выступает Александр Седов, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН. Свою должность он занимает уже около 20 лет.

Расскажите друзьям