Инсайдер: Анна Трапкова покидает пост директора Музея Москвы

Анна Трапкова покинет пост директора Музея Москвы и перейдет в Музей Востока. Об этом сообщила искусствовед Ксения Коробейникова в телеграм-канале «ку-ку».
По ее словам, на позицию главы Музея Москвы «рассматривают достойных людей». Трапкова же будет, как подчернула Коробейникова, «ценным приобретением Минкульта».
Музей Москвы пока не подтвердил официально информацию об отставку Трапковой. Анна возглавляла институцию с 2019 года. В начале 2025 года она также стала директором Музея истории ГУЛАГа.
До 2019 года Трапкова работала замгендиректора по проектам реконструкции и развития Музея современного искусства «Гараж». У него в 2025 году также сменилось руководство: директором стала Дарья Котова.
Директором Музея Востока на сегодняшний день выступает Александр Седов, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН. Свою должность он занимает уже около 20 лет.