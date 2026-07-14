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В России допустили введение ограничений на соцсети и ИИ-чат-боты для детей

Афиша Daily
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Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Россия может ввести ограничения на использование социальных сетей и ИИ-чат-ботов для детей и подростков в ближайшие несколько лет. Такой прогноз в разговоре с RTVI озвучил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

По словам депутата, подобное регулирование может появиться уже в 2027–2028 годах. Он отметил, что аналогичные меры уже обсуждают или вводят в других странах, включая Австралию, государства Евросоюза, Китай, Турцию и Казахстан.

Свинцов считает, что риски, связанные с соцсетями и бесконтрольным использованием искусственного интеллекта детьми, становятся все более очевидными для специалистов, врачей, психологов и родителей. В частности, он указал на возможное влияние цифровых платформ на концентрацию внимания, психическое здоровье и физическое состояние подростков.

Депутат высказался за ограничение доступа к социальным сетям и другим потенциально вредным онлайн-платформам для детей младше 14 лет. При этом, по его мнению, подросткам старше этого возраста, наоборот, стоит как можно раньше преподавать основы работы с искусственным интеллектом.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения аналогичных инициатив в Европе. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готовит общеевропейские ограничения для детей в социальных сетях. Под новые правила также могут попасть некоторые видеоигры и ИИ-чат-боты. Законопроект планируют представить осенью.

В последние месяцы о планах ограничить доступ несовершеннолетних к соцсетям заявили как минимум десять европейских стран. Например, Франция намерена запретить соцсети для детей младше 15 лет, а Испания предлагает установить возрастной порог в 16 лет.

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