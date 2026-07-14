В России допустили введение ограничений на соцсети и ИИ-чат-боты для детей

Депутат высказался за ограничение доступа к социальным сетям и другим потенциально вредным онлайн-платформам для детей младше 14 лет. При этом, по его мнению, подросткам старше этого возраста, наоборот, стоит как можно раньше преподавать основы работы с искусственным интеллектом.