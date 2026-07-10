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Минпросвещения предложило ограничить время использования гаджетов детьми

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Andrey K/Unsplash

Минпросвещения России разработало рекомендации по использованию смартфонов, планшетов и других цифровых устройств детьми. Документ предлагает ограничивать экранное время в зависимости от возраста ребенка, сообщило РИА «Новости». 

Согласно рекомендациям, для детей до 2–3 лет следует исключить использование гаджетов, заменив их подвижными играми, творческими занятиями и семейным общением.

Для детей от 2 до 3 лет рекомендуемое время использования устройств не должно превышать двадцати минут в день. Детям от 3 до 7 лет советуют проводить перед экранами не более одного часа в день, школьникам от 7 до 11 лет — до полутора часов, а подросткам от 11 до 16 лет — до двух часов.

В ведомстве рекомендуют делать перерывы и чередовать использование гаджетов с физической активностью, следить за осанкой ребенка и контролировать нагрузку на зрение и слух.

Весной Минпросвещения России утвердило концепцию исторического просвещения в образовательных организациях. Среди ключевых направлений — повышение квалификации педагогов, подготовка методических материалов, развитие исторических кружков и клубов.

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