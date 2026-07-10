Минпросвещения предложило ограничить время использования гаджетов детьми

Для детей от 2 до 3 лет рекомендуемое время использования устройств не должно превышать двадцати минут в день. Детям от 3 до 7 лет советуют проводить перед экранами не более одного часа в день, школьникам от 7 до 11 лет — до полутора часов, а подросткам от 11 до 16 лет — до двух часов.