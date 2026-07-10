«Рюмочная в Зюзино», которую хотели закрыть еще в мае, проработает до октября

«Рюмочная в Зюзино» будет работать как минимум до конца сентября, говорится в телеграм-канале заведения.
Рюмочную планировали закрыть еще весной, поскольку здание, в котором она находится, попало под снос по программе реновации. Однако, по словам владельцев бара, очередное судебное заседание по поводу сноса перенесли на более поздний срок.
«Рюмочная в Зюзино» открылась в 2013 году в двухэтажном здании на Болотниковской улице. В отличие от множества стилизованных под советский общепит мест, в ней много подлинных элементов эпохи: пиво в трехлитровых банках, классические закуски вроде селедки под шубой и яиц с горошком, а также огромный общий стол.
Главной ее особенностью называют насыщенную культурную жизнь. Помимо гастрономических мероприятий, здесь проходили концерты (от Юрия Лозы до современных независимых групп), ярмарки винила, массовые сеансы рисования и другие события.
В 2024 году здание, где находится бар, включили в программу реновации. Закрыть заведение планировали в мае, однако мероприятия в нем не останавливались и проходят до сих пор. К примеру, 18 июля там состоится показ документального фильма «Борис Рыжий. Я всех любил».