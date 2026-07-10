«Рюмочная в Зюзино», которую хотели закрыть еще в мае, проработает до октября

«Рюмочная в Зюзино» открылась в 2013 году в двухэтажном здании на Болотниковской улице. В отличие от множества стилизованных под советский общепит мест, в ней много подлинных элементов эпохи: пиво в трехлитровых банках, классические закуски вроде селедки под шубой и яиц с горошком, а также огромный общий стол.