У The Rolling Stones вышел новый альбом
Сценаристы «Корпорации монстров-2» рассказали о деталях отмененного сиквела
Сирша Ронан не может справиться со школьником в трейлере «Паршивых овец»
Бренд косметики Beauty Bomb представил коллаборацию со «Смешариками»
«Яндекс» запустил роботакси между своими офисами в Москве
Ученые: люди с депрессией чаще других публикуют посты ради лайков
Минпросвещения предложило ограничить время использования гаджетов детьми
Вышел трейлер фантастического триллера «Лис»
Том Холланд в роли Человека-паука снова спасает мир в новом трейлере супергеройского фильма
«Перекресток» начал тестировать станции с кастомизированными напитками
Потребление пива в России упало до исторического минимума
Дочь Мартина Скорсезе сообщила, что его новый фильм станет самым личным в карьере
Мировая премьера комедии «Дебют» с Джулианной Мур состоится 11 декабря
Volkswagen заменил газонокосилки овцами на заводе в Познани. Выиграли и овцы, и экология
Банк России выпустил обновленную банкноту номиналом 100 рублей
В Москве стартовал международный фестиваль вертикальных сериалов Realist
В «Художественном» покажут 4К-реставрацию фильма «Мужчина и женщина» к его 60-летию
«Логика молока» провела семейный бранч в кафе «Простоквашино»
Редактор «Афиши Daily» Шура Богачева прочитает в Петербурге лекцию о современных субкультурах
Оранжевый единорог начинает охоту на детей в тизере «Приятеля»
В Netflix могут появиться прямые эфиры
Энтони Хопкинс записал альбом симфонической музыки. Уже вышел первый сингл
Курс «Русский язык как государственный» могут ввести в вузах в 2027 году
В Малом театре поставят спектакль по пьесе Владимира Мединского о декабристах
Пол Фиг поставит хоррор «Задержание»
Фортепианный фестиваль Pianissimo стартует 14 июля в «ГЭС-2»
Нуми Рапас снимется с Арнольдом Шварценеггером и Лиамом Хемсвортом в «The Kellys»
Фильм «Освободите Вилли» получит перезапуск

«Рюмочная в Зюзино», которую хотели закрыть еще в мае, проработает до октября

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: «Рюмочная в Зюзино»/Telegram

«Рюмочная в Зюзино» будет работать как минимум до конца сентября, говорится в телеграм-канале заведения.

Рюмочную планировали закрыть еще весной, поскольку здание, в котором она находится, попало под снос по программе реновации. Однако, по словам владельцев бара, очередное судебное заседание по поводу сноса перенесли на более поздний срок. 

«Рюмочная в Зюзино» открылась в 2013 году в двухэтажном здании на Болотниковской улице. В отличие от множества стилизованных под советский общепит мест, в ней много подлинных элементов эпохи: пиво в трехлитровых банках, классические закуски вроде селедки под шубой и яиц с горошком, а также огромный общий стол.

Главной ее особенностью называют насыщенную культурную жизнь. Помимо гастрономических мероприятий, здесь проходили концерты (от Юрия Лозы до современных независимых групп), ярмарки винила, массовые сеансы рисования и другие события.

В 2024 году здание, где находится бар, включили в программу реновации. Закрыть заведение планировали в мае, однако мероприятия в нем не останавливались и проходят до сих пор. К примеру, 18 июля там состоится показ документального фильма «Борис Рыжий. Я всех любил».

Расскажите друзьям