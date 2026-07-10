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Банк России выпустил обновленную банкноту номиналом 100 рублей

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва»

Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей 2026 года выпуска. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Ее преобладающие цвета — оливковый и оранжевый. На лицевой стороне изображена часть Спасской башни Московского Кремля. На оборотной стороне — Ржевский мемориал советскому солдату, а также стилизованная карта Центрального федерального округа.

В нижней правой части лицевой стороны банкноты расположен QR-код. В нем есть ссылка на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты.

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© Банк России
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© Фото: Банк России

Недавно стало известно, что депутаты Госдумы и Центральный банк хотят запретить банкноты «банка приколов». По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, это нужно для защиты населения от мошенников.

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