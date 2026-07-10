Банк России выпустил обновленную банкноту номиналом 100 рублей

Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей 2026 года выпуска. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.



Ее преобладающие цвета — оливковый и оранжевый. На лицевой стороне изображена часть Спасской башни Московского Кремля. На оборотной стороне — Ржевский мемориал советскому солдату, а также стилизованная карта Центрального федерального округа.



В нижней правой части лицевой стороны банкноты расположен QR-код. В нем есть ссылка на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты.