В Москве стартовал международный фестиваль вертикальных сериалов Realist

С 10 по 20 июля в Москве впервые пройдет международный фестиваль вертикальных сериалов Realist. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба проекта.



В нем примут участие представители индустрии из 13 стран: России, Китая, Индии, Турции, стран Ближнего Востока, Бразилии, Великобритании, Франции, Австралии и других. Зрители смогут увидеть более 150 тайтлов различных вертикальных форматов.



Среди номинаций: «Лучшая классическая микродрама», «Лучший жанровый вертикальный сериал», «Самый яркий персонаж», «Лучший анимационный вертикальный сериал», «Лучший национальный вертикальный сериал» и Гран-при. Победителей определят зрительским голосованием на платформе Chill. В онлайн-формате можно будет увидеть микродрамы, представленные для России, с возможностью приобретения лицензии.