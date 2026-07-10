В Москве стартовал международный фестиваль вертикальных сериалов Realist

С 10 по 20 июля в Москве впервые пройдет международный фестиваль вертикальных сериалов Realist. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба проекта.
В нем примут участие представители индустрии из 13 стран: России, Китая, Индии, Турции, стран Ближнего Востока, Бразилии, Великобритании, Франции, Австралии и других. Зрители смогут увидеть более 150 тайтлов различных вертикальных форматов.
Среди номинаций: «Лучшая классическая микродрама», «Лучший жанровый вертикальный сериал», «Самый яркий персонаж», «Лучший анимационный вертикальный сериал», «Лучший национальный вертикальный сериал» и Гран-при. Победителей определят зрительским голосованием на платформе Chill. В онлайн-формате можно будет увидеть микродрамы, представленные для России, с возможностью приобретения лицензии.
Официальный партнер фестиваля — холдинг «ON Медиа» (ex «МТС Медиа»). Деловая программа фестиваля состоится в офлайн-формате 19 и 20 июля. Она пройдет на площадке «Хлебозавод» в Москве.
Ключевые события программы:
19 июля
· 16.00 — мастер-класс «Полный цикл жизни микродрамы: от сценария до экрана». Спикер: Али Гамлуш (WhiteBee Media, ОАЭ), номинант на International Emmy Awards.
· 17.30 — мастер-класс «Использование ИИ в производстве вертикальных сериалов: опыт Китая». Спикер: Кассандра Янг (RisingJoy, Китай), сейлз-агент микродрам и производителей ИИ-форматов.
· 19.00 — сессия «Вертикальная прожарка: разбор российских микродрам». Международные эксперты в режиме реального времени дадут обратную связь производителям российских проектов. Среди экспертов: Кассандра Янг (RisingJoy, Китай), Хасрет Осджан (Inter Medya, Турция), Али Гамлуш (WhiteBee Media, ОАЭ), ВенВен Хан (Short Drama Alliance, Китай), Адита Джейн (The Epic Company, Индия).
20 июля
· 13.00 — обзор российского рынка вертикальных сериалов. Спикеры: «Пятерочка», приложение «КРЧ», медиаагентство «Слышно», «Тиллс Медиа». Модератор — Катерина Пшеницына, программный директор фестиваля.
· 15.00 — обзор международной индустрии микродрам от ВенВен Хан и круглый стол «Вертикальные сериалы: международный опыт и перспективы».
Участники: представители RisingJoy, Inter Medya, WhiteBee Media, The Epic Company, ON Студия / «КИОН», основатель фестиваля Realist Антон Калинкин. Модератор — Катерина Пшеницына.
· 18.00 — церемония награждения победителей фестиваля и официальное закрытие.
* Рижский хлеб признан экстремистской организацией.