Фортепианный фестиваль Pianissimo стартует 14 июля в «ГЭС-2»

Фортепианный фестиваль Pianissimo пройдет на территории дома культуры «ГЭС-2» с 14 июля по 5 августа. Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадки.
Среди участников летнего фестиваля будут артисты из России, Италии, Португалии, Турции и Южной Кореи. Всего запланировано восемь выступлений, они пройдут по вторникам и средам.
Первым на сцену 14 июля выйдет Михаил Пироженко — лауреат VI Московского международного конкурса пианистов имени Владимира Крайнева, стипендиат Фонда культурных инициатив имени Юрия Темирканова и фонда «Новые имена».
15 июля концерт отыграет Маттео Буонаноче из Италии, выпускник Туринской консерватории и лауреат I премии конкурса имени Клода Дебюсси в Париже. 21 июля к фортепиано выйдет Егор Кадников, лауреат IX Международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко, 22 июля — португалец Жуан Нету Виейра.
28 июля гости «ГЭС-2» услышат игру Владимира Петрова, а день спустя оценят мастерство выпускника Государственной консерватории Стамбульского университета Джана Сарача. Наконец, на 4 августа запланировано выступление Моюна Юна из Южной Кореи, а на 5-е — Даниила Харитонова.
«Программа фестиваля Pianissimo традиционно строится на пересечении двух смысловых векторов: представлении российской исполнительской школы во всем ее многообразии и знакомстве отечественной публики с искусством молодых музыкантов из разных уголков планеты», — отметил куратор музыкальных программ «ГЭС-2» Дмитрий Ренанский.
Основатель фестиваля Pianissimo Алексей Городнев добавил, что гости смогут услышать «новые имена русской фортепианной школы — музыкантов, которым только предстоит занять свое место на международной арене».
Pianissimo — музыкальный фестиваль, который знакомит широкую аудиторию с молодыми музыкантами в непривычных для академической музыки пространствах. В «ГЭС-2» мероприятие проходит с 2022 года.
Летом 2026 года фестиваль распространится на пять городов. Фортепианную музыку можно будет послушать в Государственном Эрмитаже в Петербурге, Большом дворце в Петергофе, в культурном центре «Пакгаузы» в Нижнем Новгороде и в филиале Третьяковской галереи в Калининграде.