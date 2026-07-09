Путешествие луны, перформанс среди костров и хрупкий рейв: полная программа «Архстояния»

«Архстояние» поделилось с «Афишей Daily» полной программой этого года. Фестиваль современного искусства и архитектуры пройдет в арт-парке Никола-Ленивец с 23 по 26 июля. Парк на три дня превратится в пространство масштабного квеста и «тотального спектакля», где зритель сможет не только наблюдать, но и участвовать в происходящем.