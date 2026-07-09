Путешествие луны, перформанс среди костров и хрупкий рейв: полная программа «Архстояния»

«Архстояние» поделилось с «Афишей Daily» полной программой этого года. Фестиваль современного искусства и архитектуры пройдет в арт-парке Никола-Ленивец с 23 по 26 июля. Парк на три дня превратится в пространство масштабного квеста и «тотального спектакля», где зритель сможет не только наблюдать, но и участвовать в происходящем.
В программе — более 15 арт-проектов Ирины Кориной, Романа Сакина, Леонида Тишкова, Маши Сомик, Сергея Катрана, студии Applied Ingredients и других авторов. Гости увидят речной канал с набережной в поле у Ротонды, путешествие луны по знаковым локациям парка, гастрономический перформанс, коллективные арт-объекты и бутылочную ракету.
Музыкальная программа развернется на пяти площадках. Среди ста костров пройдет перформанс барабанщика Shortparis Данилы Холодкова и хореографа Владимира Варнавы. На главной сцене выступят Глеб Андрианов с проектом «Бесконечная машина музыки», постхор Attaque De Panique, группы Beautiful Boys, «Деревянные Киты», «Источник» и «Созвездие Отрезок».
Ночью на сцене «Березки» развернется программа «Хрупкий рейв» с лиричными диджей-сетами. В ней заявлены Kedr Livanskiy, Nttrl, MC Улыбочка, Xrustalic, «Синтэстетка», Serdechko и «Неатида». За музыку на электронных танцполах «Мебиус» и «Leveldva» будут отвечать резиденты лейблов «ГОСТ Звук» и Leveldva.
Днем в «Березках» выступят финалисты первого музыкального опен-колла «Своей дорогой»: Ptaxova, Diasonics, «Где-то там», «Неаринаменя», Spelая и Dog Silent. Завершат их выступления Рушана и Стереополина.
Культурные институции подготовили экскурсии, мастер-класс по плейбэк-театру, квест по поиску арт-объектов, лекторий Школы дизайна НИУ ВШЭ и другие события. Отдельную программу представят кэмпы сообществ — с перформативными шествиями, прогулками, телесными и театральными практиками.
Перформанс среди ста костров
Данила Холодков, Владимир Варнава — «Con fuoco»
Барабанщик Shortparis Данила Холодков и хореограф Владимир Варнава представят перформанс на сцене «Сто костров». Организаторы описывают его как ритуальное действие о поиске нового маршрута и внутреннего огня.
Искусство
Ирина Корина — «Павильон заблуждений»
Павильон собирает образ дачи из деталей коллективной памяти: узнаваемых бытовых предметов, цитат и образов детства. Проект реализован при поддержке коллекционера Игоря Суханова, основателя «ДК Громов» в Петербурге.
Applied Ingredients, Мясной дом Бородина, ресторан «Пылающий»
Художественно-гастрономический перформанс объединит архаичные представления о пище и современную ресторанную культуру. Гостям предложат мясо на костре и напитки контролируемого брожения.
Маша Сомик — перформативная практика «Какого цвета я сейчас?»
Участникам предложат исследовать свое состояние через цвет, движение, брызги и потеки. Цветовой след можно будет оставить на арт-объекте «Пьяный забор» Владимира Наседкина.
Сергей Катран — «Автономный рай»
Проект посвящен взаимодействию растений с ландшафтом. Растения будут путешествовать по воде в зорбах, превращаясь в самостоятельных участников среды.
Виктория Чернышова, Александр Милованов — «Персональный лимб»
Скрытое пространство, где исчезают привычные ориентиры. Внутри — ткань, звук и ощущение остановленного времени.
Архитектурная мастерская Алексея Ильина — «Межпланетарная бутылочная ракета, она же Эльфовая башня»
Ракета будет собрана из пустых винных бутылок. Гости смогут опустить внутрь записки с посланием для Вселенной. В субботу ночью пройдет церемония запуска ракеты с фейерверками и шампанским.
Культурные институции
Галерея «Виктория» и СССХ — «Я иду искать»
Индивидуальный квест по территории парка. Участникам нужно будет искать произведения современных художников, следуя подсказкам.
Лекторий «Лаборатория неопределенности. Как искать?» под кураторством Школы дизайна НИУ ВШЭ
Программа лекций, дискуссий, перформативных практик и коллективных исследований о поиске собственного маршрута. Среди участников — Николай Полисский, Ирина Корина, Леонид Тишков, Роман Сакин, Игорь Самолет, Слава Нестеров, Илья Крончев-Иванов, Кирилл Иванов, Наталья Серкова, Саша Пучкова, а также кураторы и студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ.
Музей русского импрессионизма — «Фестиваль пленэров»
Музей русского импрессионизма отметит десятилетие фестивалем пленэров. В программе — лекции о пейзажах и архитектуре в природе, а также мастер-классы в пространстве «Река сена».
Школа дизайна НИУ ВШЭ — Петербург — «Симфония гвоздя и молотка. Перформанс»
Башню будут разбирать и собирать заново под музыкальные сеты. Художественным объектом станет не только конструкция, но и процесс ее коллективного создания.
«Кольцово-16»
Галерея в деревенском доме на границе с территорией фестиваля. Старый гараж на ее участке станет пространством для видео о маршрутах — личных, городских и внутренних.
Музыкальный хедлайнер
Глеб Андрианов и «Бесконечная машина музыки»
Композитор Глеб Андрианов представит проект, в котором академическая музыка соединяется с независимой сценой. Для «Архстояния» он соберет ансамбль музыкантов, многие из которых впервые выступят вместе. Среди участников — Данила Холодков из Shortparis, Дмитрий Ерошин из группы «Сироткин», преподаватель Московской консерватории Сергей Полтавский и саксофонист Сергей Храмцевич.
Ночная программа «Хрупкий рейв»
Победители опен-колла «Своей дорогой»
Выступления финалистов опен-колла в субботу и воскресенье завершат Рушана и Стереополина.
Танцы до рассвета
Специальные проекты фестиваля
T2 x dreamlaser
Оператор T2 представит инсталляцию «Transmission», которая визуализирует передачу сигнала в реальном времени с помощью света. Она реагирует на присутствие людей: чем выше вовлеченность, тем интенсивнее световой поток.
ЦИАН x архитектурное бюро «Остоженка»
В Никола-Ленивце появится инсталляция «Крепость» из железобетонных колец, «пронзенных» стволами деревьев. Объект отсылает к ИИ-генерированному контенту и глитч-арту. На фестивале он будет работать как пространство отдыха, игр и танцпол.