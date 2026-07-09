Пэрис Хилтон добилась закрытия школы, в которой она подверглась жестокому обращению

В американском штате Юта власти отозвали лицензию у школы-интерната, в которой Пэрис Хилтон, по ее словам, подверглась жестокому обращению в подростковом возрасте. Об этом пишет The Guardian.



Название школы — Provo Canyon School. Она расположена в Спрингвилле. В заявлении властей говорится, что «учебная организация не предоставляла надлежащих услуг по охране здоровья и технике безопасности».



«На протяжении более пятидесяти лет дети рассказывали истории о жестоком обращении, безнадзорности и травмах. Сегодня власти штата подтвердили то, что пострадавшие знали все это время: Provo Canyon School не справилась с детьми, о которых она заботилась», — говорится в заявлении Хилтон.



Светская львица в детстве провела в школе почти один год. Это было в конце 1990-х годов. Она утверждает, что сотрудники избивали ее; смотрели, как она принимает душ; давали ей неизвестные таблетки и запирали в помещении без одежды.



Хилтон призывала власти штата закрыть заведение. Она выступала в Конгрессе и законодательных органах штатов по всей территории США, помогая принимать законы о защите подростков в Юте и 15 других штатах.