«Бонд с кнопкой», ЛСП и Елка выступят на Пикнике Афиши x Сбер 8 августа

На фестивале разместят десятки интерактивных зон от разных брендов и компаний для всех возрастов. Гостей ждут массаж от «Фитмост» , отдых в гамаках, регата на радиоуправляемых яхтах, мастер-класс по обвесам от «Силы ветра» , йога, зумба и спорт от World Class , а также серфинг от Sunpark , розыгрыш тура от Map People и быстрые знакомства с настоящими ритуалами бракосочетания от Twinby .



За творчество будут отвечать мастер-классы от «Ямайки» и фотобудка «Афиши» . Для детей откроется городок с театром, конструктором, кулинарной и спортивной зонами, площадкой «Малышариков» и маркетом локальных брендов.