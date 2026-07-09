«Бонд с кнопкой», ЛСП и Елка выступят на Пикнике Афиши x Сбер 8 августа

Пикник Афиши x Сбер объявляет вторую волну артистов в Петербурге. В нее вошли «Бонд с кнопкой», ЛСП, Елка и Spokanki. Билеты доступны по ссылке.
Уже известные участники фестиваля: Feduk, Slava Marlow с живыми группами, альтернативщики Cupsize / Капсайз, экс-лидер «Смысловых Галлюцинаций» Сергей Бобунец, поп-певица Минаева, яркие инди-новички Гера Амен и Джей Ро, а также дуэт «Озера». Гостей фестиваля ждет микс из хип-хопа, гитарного рока, инди-ностальгии по 2010-у и свежей стильной поп-музыки.
Впервые в Северной столице Пикник развернет пять сцен, большой фудкорт, дизайнерский маркет и десятки развлечений. Из Москвы в Петербург фестиваль привезет луна-парк под открытым небом с сияющими аттракционами в стилистике кино.
На фестивале разместят десятки интерактивных зон от разных брендов и компаний для всех возрастов. Гостей ждут массаж от «Фитмост», отдых в гамаках, регата на радиоуправляемых яхтах, мастер-класс по обвесам от «Силы ветра», йога, зумба и спорт от World Class, а также серфинг от Sunpark, розыгрыш тура от Map People и быстрые знакомства с настоящими ритуалами бракосочетания от Twinby.
За творчество будут отвечать мастер-классы от «Ямайки» и фотобудка «Афиши». Для детей откроется городок с театром, конструктором, кулинарной и спортивной зонами, площадкой «Малышариков» и маркетом локальных брендов.
В интерактивной зоне «Мастерская культуры W» можно будет освоить цианотипию (способ альтернативной печати), ручную набойку по ткани, твистинг и создать аромадиффузоры. «ШариЛенд» подготовит мастер-класс по моделированию из воздушных шаров.
Флористическая школа Terra School научит профессиональной сборке букетов. Игровой клуб «Громкий вопрос» увлечет гостей интеллектуально-юмористической игрой в формате знаменитого интернет-шоу от команды «Импровизаторов». Стиль и красота — на площадке бьюти-зона Soda, где мастера сети экспрессом создадут яркие образы с косичками и глиттер-макияжем. Кроме того, сеть барбершопов Britva предложит гостям быстрые стрижки, укладки и розыгрыш призов.