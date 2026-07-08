Ученые: средний уровень тестостерона у мужчин снизился вдвое за 50 лет

Исследователи изучили шесть лонгитюдных исследований, в которых отслеживался уровень тестостерона у 118 593 человек из Израиля, США, Бразилии, Финляндии и Дании с 1972 по 2019 год. В каждом из исследований фиксировалось снижение показателя, а после объединения данных ученые пришли к выводу, что падение могло ускориться после 2000 года.