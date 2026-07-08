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Ученые: средний уровень тестостерона у мужчин снизился вдвое за 50 лет

Афиша Daily
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Фото: Zach Plank/Unsplash

Средний уровень тестостерона у мужчин за последние 50 лет снизился на 54%. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные, представленные на ежегодной встрече Европейского общества репродукции человека и эмбриологии в Лондоне.

Исследователи изучили шесть лонгитюдных исследований, в которых отслеживался уровень тестостерона у 118 593 человек из Израиля, США, Бразилии, Финляндии и Дании с 1972 по 2019 год. В каждом из исследований фиксировалось снижение показателя, а после объединения данных ученые пришли к выводу, что падение могло ускориться после 2000 года.

Профессор Хагай Левин из Еврейского университета в Иерусалиме назвал ситуацию «серьезным кризисом мужского репродуктивного здоровья». По его словам, снижение более чем на 50% за этот период соответствует падению более чем на 1% в год.

Ученые предполагают, что часть снижения может быть связана с ростом распространенности ожирения и диабета. Левин допустил, что ожирением и метаболическим синдромом можно объяснить от четверти до половины падения. При этом исследователи не исключают влияния внешней среды — в том числе химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы, и глобального потепления.

Другие специалисты призывают не делать поспешных выводов. Профессор Имперского колледжа Лондона Чанна Джаясена заявил, что ожирение и диабет могут «легко объяснять все это». По его словам, теперь ученым нужно выяснить, есть ли у экологических факторов самостоятельное влияние.

Тестостерон влияет на выработку сперматозоидов, половое влечение, мышечную массу, плотность костей, настроение, уровень энергии и обмен веществ. При этом специалисты предупреждают, что прием тестостерона без медицинских показаний может подавлять выработку сперматозоидов.

Профессор андрологии Манчестерского университета Аллан Пейси, не участвовавший в исследовании, отметил, что тема низкого тестостерона все чаще используется для продвижения добавок в соцсетях. «Если дать мужчине тестостерон, вы отключите у него выработку сперматозоидов. Я видел это в клинике», — сказал он.

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