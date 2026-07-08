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ФИФА обсудит снятие бана с российских команд

Афиша Daily
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Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

ФИФА обсудит снятие запрета на участие всех российских команд, сообщает Sky News. Это произойдет после того, как МОК рекомендовал спортивным федерациям отменить ограничения, касающиеся спортсменов из РФ.

«ФИФА была проинформирована о решении МОК временно снять отстранение с Олимпийского комитета России. ФИФА проанализирует это решение, прежде чем определить дальнейшие шаги в координации с соответствующими заинтересованными сторонами», — заявили в Международной федерации футбола.

Недавно МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России и отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

Комитет принял такое решение, когда убедился, что в состав ОКР больше не входят региональные спортивные организации на территориях под юрисдикцией Олимпийского комитета Украины.

Полностью ограничения пока не сняли: вопрос об использовании российской символики и проведении турниров в России остается на усмотрение международных спортивных федераций. Разрешат ли россиянам выступать под национальным флагом на Олимпиаде-2028, станет известно позже. Кроме того, спортсменам из РФ по-прежнему нужно проходить усиленный антидопинговый контроль.

Президент ФИФА Джанни Инфантино еще в феврале выступил за возвращение российских сборных и клубов в международные соревнования. На вопрос Sky News, должна ли ФИФА снять запрет с российских команд, он тогда ответил: «О да, конечно. Мы должны. Да… по крайней мере на юношеском уровне. Этот запрет ни к чему не привел. Он лишь породил больше разочарования и ненависти».

Инфантино также предложил закрепить в уставе ФИФА, что федерация не должна «запрещать какой-либо стране играть в футбол из-за действий ее политических лидеров». «Мне кажется, в нашем расколотом мире, в нашем агрессивном мире нам нужны поводы, когда люди могут прийти и объединиться общей страстью [к футболу]», ― подчеркнул он.

С 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА из‑за военной операции на Украине. В связи с этим сборная России пропустила чемпионаты мира 2022 и 2026 годов, а также чемпионат Европы 2024-го.

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