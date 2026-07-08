ФИФА обсудит снятие бана с российских команд

Президент ФИФА Джанни Инфантино еще в феврале выступил за возвращение российских сборных и клубов в международные соревнования. На вопрос Sky News, должна ли ФИФА снять запрет с российских команд, он тогда ответил: «О да, конечно. Мы должны. Да… по крайней мере на юношеском уровне. Этот запрет ни к чему не привел. Он лишь породил больше разочарования и ненависти».