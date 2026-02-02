Глава ФИФА выступил за снятие бана с российских команд

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил за возвращение российских сборных и клубов в международные соревнования.
На вопрос журналиста Sky News, должна ли ФИФА снять запрет с российских команд, Инфантино ответил: «О да, конечно. Мы должны. Да… по крайней мере на юношеском уровне. Этот запрет ни к чему не привел. Он лишь породил больше разочарования и ненависти».
Инфантино также предложил закрепить в уставе ФИФА, что федерация не должна «запрещать какой-либо стране играть в футбол из-за действий ее политических лидеров».
«Мне кажется, в нашем расколотом мире, в нашем агрессивном мире нам нужны поводы, когда люди могут прийти и объединиться общей страстью [к футболу]», ― почеркнул он.
С 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА из‑за военной операции на Украине. В связи с этим сборная России пропустила чемпионат мира 2022 года и чемпионат Европы 2024-го, а также не участвовала в жеребьевке квалификационного раунда на мировое первенство, которое пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.