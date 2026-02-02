Глава ФИФА выступил за снятие бана с российских команд

Collider выбрал лучшие фэнтези-фильмы
Курт Рассел помог Тому Крузу научиться летать на самолете
В метро Москвы теперь могут проверять телефоны пассажиров
Байопик о Майкле Джексоне обзавелся новым трейлером. В главной роли — племянник музыканта Джафар
Хоккеист Александр Овечкин подарил шнурки фигуристу Илье Малинину. Он будет носить их на Олимпиаде
Японский волейболист покорил соцсети необычным способом извиниться
Вышел новый тизер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Okko запустит круглосуточный канал с Олимпийскими играми
Стивен Спилберг вошел в клуб «ЭГОТ», выиграв свою первую премию «Грэмми»
В январе 2026 года россияне на 21% чаще путешествовали по стране, чем годом ранее
«В поисках бести»: Twinby запустил функцию поиска подруг
Фильм Charli XCX «Момент» выйдет в российский прокат
Низкие зарплаты стали главным источником недовольства россиян на работе
Весны не будет: сурок Филимон из Ленобласти впервые за 10 лет проспал свой день
Глен Пауэлл в первом дублированном трейлере фильма «Наследник»
В Италии разгорелся скандал после реставрации ангела, ставшего похожим на премьер-министра
Collider выбрал 11 сериалов с самым неудачным финалом
Съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг завершены
В России вышла новая книга Паоло Соррентино — «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо»
Вышел новый трейлер второй половины финала «Вампиров средней полосы». Премьера — 27 февраля
Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана из‑за слухов о темнокожей Елене Троянской в «Одиссее»
«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на премии Лондонского кружка кинокритиков
Сэм Рейми хотел бы снять «Человека-паука-4» с Тоби Магуайром, но сейчас это маловероятно
HBO Max переносит выпуск новых эпизодов сериалов из‑за Супербоула
Посмотрите полноценный трейлер фильма «Дьявол носит Prada-2»
У Робби и Элорди были «алтари» с образами друг друга в гримерных на съемках «Грозового перевала»
Премьер-министр Армении выступил со своей музыкальной группой
Появился первый постер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Глава ФИФА выступил за снятие бана с российских команд

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил за возвращение российских сборных и клубов в международные соревнования.

На вопрос журналиста Sky News, должна ли ФИФА снять запрет с российских команд, Инфантино ответил: «О да, конечно. Мы должны. Да… по крайней мере на юношеском уровне. Этот запрет ни к чему не привел. Он лишь породил больше разочарования и ненависти». 

Инфантино также предложил закрепить в уставе ФИФА, что федерация не должна «запрещать какой-либо стране играть в футбол из-за действий ее политических лидеров».

«Мне кажется, в нашем расколотом мире, в нашем агрессивном мире нам нужны поводы, когда люди могут прийти и объединиться общей страстью [к футболу]», ― почеркнул он.

С 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА из‑за военной операции на Украине. В связи с этим сборная России пропустила чемпионат мира 2022 года и чемпионат Европы 2024-го, а также не участвовала в жеребьевке квалификационного раунда на мировое первенство, которое пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

Расскажите друзьям