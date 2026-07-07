Российские первоклассники будут учиться без домашних заданий с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года российские первоклассники будут учиться без домашних заданий. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на письмо Министерства просвещения.
Школьников освободят от «домашек» на первом году обучения. Ранее они должны были заниматься вне школы до часа в день. Домашние работы, согласно методическим рекомендациям, вводили постепенно.
Изменение норм ввели ради снижения учебной нагрузки на детей в период их адаптации к школе. Отныне образовательный процесс должен быть полностью осуществляться в рамках школьных занятий.
Минпросвещения занимается сейчас реформирования образования. В его рамках планируется создать более комфортные условия для учебы детей и понизить нагрузку на семьи в первый школьный год.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2027 года старшеклассник начнут обучение по новому стандарту. Учащиеся 10-11-х классов будут изучать все предметы на базовом уровне и смогут не выбирать профильные.