Для школьников 1–4-х классов введут внеурочный курс «Моя семья»

Lorde хочет начать с чистого листа после того, как ее 17-летний контракт с лейблом закончился
Placebo перезапишут дебютный альбом 1996 года и отправятся в юбилейный тур
Radiohead отправятся в тур в 2027 году и дадут по 20 концертов на каждом континенте
GJO.E представил новую коллекцию с японской эстетикой
На Патриках установили таксофон
В этом году московские ЗАГСы продлят время работы в «красивые» даты
Моргенштерн* снимет фильм про себя
Синоптики: аномально теплая и сухая погода продержится в Москве до конца марта
Прогулка с кофе навынос стала самым популярным форматом свидания по результатам опроса среди россиян
В Красноярском крае косуля выбила окно и забралась в квартиру пенсионера
На Чукотке началась самая протяженная гонка на оленьих упряжках
Элайджа Вуд выступит с DJ-сетом в честь 25-летия первого фильма «Властелин Колец»
Смолов признал вину по делу о драке в «Кофемании» и выплатил потерпевшему миллион рублей
Таннер Хаген, Эбби Райдер Фортсон и Максвелл Дженкинс получили главные роли в сериале по «Скуби-Ду»
Александр Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ с учетом плей-офф
Джейсон Бейтман снимет криминальный триллер «Смех додо» с Вуди Харрельсоном и Сэмом Рокуэллом
Создатели «Белого лотоса» рассказали о 18 актерах, которые появятся в четвертом сезоне
Расселл Кроу тренирует Дэниела МакФерсона в трейлере фильма «Бой со зверем»
В Великобритании художник представил выставку скульптур, помещающихся в угольное ушко
Джейн Фонда сыграет главную роль в экранизации «Корреспондента»
Вэла Килмера «воскресят» с помощью ИИ для фильма «Глубоко, как могила»
Православная Пасха в 2026 году: какого числа, как отмечать, традиции праздника
В Москве загорелся ресторан «Страна, которой нет»
В британском городе установили так много мемориальных скамеек, что их запретили
Мадонна снимется в сериале «Киностудия». Это будет ее первая роль за 24 года
Визит к косметологу обходится россиянкам в среднем в 8197 рублей
Россиянам в 2026 году на 90% реже стали выдавать многократные шенгенские визы
Появился тизер нового фантастического сериала «Радар»

Для школьников 1–4-х классов введут внеурочный курс «Моя семья»

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

В российских школах с 1 сентября появятся учебные пособия для преподавания внеурочного курса «Моя семья» в 1–4-х классах. Об этом РИА «Новости» сообщила автор-разработчик Татьяна Поликарпова.

«Курс „Моя семья“ будет внедрен как дополнительный урок, и если мы с вами посмотрим на количество тем, то они будут идти по одной в месяц», — сказала Поликарпова.

Главной темой учебника для первоклассников станет любовь. Так, школьники узнают, как семья учит ребенка жить в обществе, любить своих соотечественников и Родину.

Во втором классе ученикам расскажут о традиционных духовно-нравственных ценностях России и о том, как они формируются в семье. Среди тем: «Крепкая семья», «Ценность жизни», «Любовь к Родине», «Историческая память», «Достоинство и свобода».

Учебник для третьего класса ориентирован на добрые качества и добродетели, которые формируются и укрепляются в семье. В пособии для четвертого класса большое внимание уделяется отношениям между взрослым и ребенком.

«Цель в четвертом классе — подготовить детей к подростковой жизни, чтобы они видели, насколько важно то, что они имеют, чтобы научились ценить и беречь свою семью», — сказала Поликарпова.

В Минпросвещения РФ подтвердили, что пособия для курса уже включены в федеральный перечень учебников. Там также уточнили, что курс необязательный. Школы могут выбрать его по желанию, в том числе с учетом запросов родителей.

Недавно министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с сентября в обязательный школьный предмет «Индивидуальный проект» включат программу «Обучение служением. Первые». В ходе нее ученики будут решать социальные задачи НКО, государства и социального бизнеса.

