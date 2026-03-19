Для школьников 1–4-х классов введут внеурочный курс «Моя семья»

В российских школах с 1 сентября появятся учебные пособия для преподавания внеурочного курса «Моя семья» в 1–4-х классах. Об этом РИА «Новости» сообщила автор-разработчик Татьяна Поликарпова.
«Курс „Моя семья“ будет внедрен как дополнительный урок, и если мы с вами посмотрим на количество тем, то они будут идти по одной в месяц», — сказала Поликарпова.
Главной темой учебника для первоклассников станет любовь. Так, школьники узнают, как семья учит ребенка жить в обществе, любить своих соотечественников и Родину.
Во втором классе ученикам расскажут о традиционных духовно-нравственных ценностях России и о том, как они формируются в семье. Среди тем: «Крепкая семья», «Ценность жизни», «Любовь к Родине», «Историческая память», «Достоинство и свобода».
Учебник для третьего класса ориентирован на добрые качества и добродетели, которые формируются и укрепляются в семье. В пособии для четвертого класса большое внимание уделяется отношениям между взрослым и ребенком.
«Цель в четвертом классе — подготовить детей к подростковой жизни, чтобы они видели, насколько важно то, что они имеют, чтобы научились ценить и беречь свою семью», — сказала Поликарпова.
В Минпросвещения РФ подтвердили, что пособия для курса уже включены в федеральный перечень учебников. Там также уточнили, что курс необязательный. Школы могут выбрать его по желанию, в том числе с учетом запросов родителей.
Недавно министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с сентября в обязательный школьный предмет «Индивидуальный проект» включат программу «Обучение служением. Первые». В ходе нее ученики будут решать социальные задачи НКО, государства и социального бизнеса.