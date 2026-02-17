В программу российских школ добавят «служение»

С сентября в обязательный школьный предмет «Индивидуальный проект» включат программу «Обучение служением. Первые». В ходе нее ученики будут решать социальные задачи НКО, государства и социального бизнеса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
По его словам, программа должна помочь школьникам раскрыть потенциал в общественных проектах и сделать первые шаги к профессиональному самоопределению. Ранее «Обучение служением. Первые» было доступно во внеурочной деятельности, а теперь школы смогут внедрять ее в учебную программу 10–11-х классов.
Предмет «Индивидуальный проект» предполагает, что ученик выполняет исследовательскую или творческую работу под руководством учителя и затем защищает ее. В случае с «Обучением служением» проектом может стать реальная задача от некоммерческой организации, бизнеса или госучреждения. Программу запустили в 2024 году; на проекты отводят от 70 до 140 часов, а выполняют их обычно в течение одного-двух лет.
В качестве примеров РБК приводит проекты, где школьники из Нижнего Новгорода помогали пожилым людям освоить смартфоны, а десятиклассницы в Ханты-Мансийске по заказу организации «СборХМ» сделали блокнот с биографиями участников военной операции на территории Украины.
Программу реализует платформа «Добро.рф» вместе с «Движением первых» при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи.
За успешную реализацию проектов участникам начисляют до 25 волонтерских часов на «Добро.рф». По словам главы думского комитета по молодежной политике и руководителя платформы Артема Метелева, эти часы можно будет использовать, чтобы получить дополнительные баллы к ЕГЭ, в зависимости от вуза — от 1 до 10 баллов. Волонтерство также может дать преимущество при получении грантов, стипендий и при трудоустройстве.