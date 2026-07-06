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Вики Крипс и Джордж Маккей сыграют в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Sebastian Reuter/Getty Images

Вики Крипс («Монстр», «Призрачная нить»), Джордж Маккей («1917», «Капитан Фантастик») и Омар Си («1+1», «Люпен») присоединятся к актерскому составу приквела «Одиннадцати друзей Оушена». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

К проекту приклеплены Марго Робби, Брэдли Купер, Лорен Ридлофф, Джек Холден, Вагнер Моура и Джош Гэд. Съемки начнутся в конце июля в Париже, а затем переместятся на юг Франции. Режиссером и сценаристом выступит Купер.

Действие картины развернется во время Гран-при Монако в 1963 году. В центре истории будут родители Дэнни Оушена, которые научили сына всем хитростям его криминального ремесла. Лента расскажет, как мама и папа Дэнни устроили грандиозное ограбление.

Купер выступит одним из продюсеров приквела. Среди других продюсеров — Робби, Том Акерли, Джози Макнамара и Милан Попелка. Созданием фильма занимается компания Робби Lucky Chap.

Релиз запланирован на 25 июня 2027 года.

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