Священник Греческой православной церкви Дионисиос Табакис неожиданно стал одной из самых обсуждаемых фигур экспериментальной сцены. Его дебютный альбом «Paradise Metal», в котором дум-метал сочетается с византийскими песнопениями, техно, дабстепом и рэпом, получил высокую оценку издания Pitchfork — 7,6 балла, что выше, чем у некоторых релизов Daft Punk и Aphex Twin. Об этом сообщило издание The Guardian.
53-летний отец Дионисиос служит в храме города Нафплион и параллельно записывает музыку дома. Несмотря на то, что в Греческой православной церкви к светской музыке и электрогитарам относятся настороженно, сам священник уверен, что инструмент «создал Бог, а не дьявол».
Работу над «Paradise Metal» Табакис начал около четырех лет назад. Играть на электрогитаре его научил сосед, а записывать музыку — сын. Вокальные партии исполнила знакомая из прихода, записавшая их прямо в своей квартире.
В альбоме византийские распевы соседствуют с дум-металом, техно, рэпом и электронной музыкой. Один из самых обсуждаемых треков называется «Techno in a Monastery» и начинается с вопроса: «Вы готовы?», после чего переходит в ритмичные церковные песнопения под электронный бит.
По словам Табакиса, он не стремился стать музыкантом и не ожидал популярности. Однако его записи на YouTube заметил независимый греческий лейбл Elhellell, который предложил выпустить полноценный альбом.
Несмотря на успех пластинки, священник не собирается оставлять службу. Он говорит, что музыка для него — способ исследовать мир и находить общий язык с молодым поколением, а не замена своему призванию.