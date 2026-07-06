Священник Греческой православной церкви Дионисиос Табакис неожиданно стал одной из самых обсуждаемых фигур экспериментальной сцены. Его дебютный альбом «Paradise Metal», в котором дум-метал сочетается с византийскими песнопениями, техно, дабстепом и рэпом, получил высокую оценку издания Pitchfork — 7,6 балла, что выше, чем у некоторых релизов Daft Punk и Aphex Twin. Об этом сообщило издание The Guardian.